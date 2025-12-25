BIST 11.403
Masum görünüyor ama risk taşıyor: Çocuk odalarında nem tuzağına dikkat

Kış aylarında çocuk odalarının vazgeçilmezi olan hava nemlendiricileri, kaş yapayım derken göz çıkarabilir. Medipol Sağlık Grubu Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sedat Öktem, kontrolsüz nemin ev tozu akarlarını patlattığını belirterek, “Cihazın içine damlatılan aromatik yağlar akciğer kanaması riskini beraberinde getiriyor” uyarısında bulundu.

Kuru havanın burun tıkanıklığı yaptığı bilinen bir gerçek; ancak ne kadar nem, o kadar sağlık düşüncesi büyük bir yanılgı. Çocuk odalarındaki gizli tehlikeye dikkat çeken Medipol Sağlık Grubu Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sedat Öktem, özellikle astım ve alerjik riniti olan çocuklarda nem makinesi kullanımının yarardan çok zarar getirebileceğini vurguladı.

NEM HER ZAMAN İYİ ANLAMINA GELMİYOR
Havanın kuru olmasının boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı ve solunum yolu şikâyetlerine neden olabildiğini ifade eden Prof. Dr. Öktem, “Ancak ortamın fazla nemli olması özellikle astımı, alerjik riniti olan çocuklarda sorunları artırabilir. Ev tozu akarı ve küf mantarı gibi alerjenler nemli ortamlarda hızla çoğalır” dedi. Alerjik bünyeye sahip çocukların nemli ortamlarda daha yoğun alerjenle karşılaştığını vurgulayan Prof. Dr. Öktem, bu durumun öksürük, nefes darlığı ve hırıltı gibi şikâyetleri artırabileceğini belirtti. Bu çocuklarda ortamı nemlendirmek yerine burun nemlendirici spreyler ve uygun kremlerle lokal nemlendirmenin daha doğru olduğunu söyledi.

AROMATİK KATKILARA DİKKAT
Nemlendiricilere eklenen aromatik yağların ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Öktem, “Bu maddeler lipid yapılıdır, akciğerlerde birikebilir. Akciğer kanamaları ve ileri düzey solunum problemlerine kadar gidebilen sonuçlara yol açabilir. Kanıtlanmış bir faydaları olmadığı için kesinlikle önermiyoruz” ifadelerini kullandı. Ev içi alerjen yoğunluğunu azaltmak için düzenli havalandırmanın önemine değinen Prof. Dr. Öktem, özellikle hava kirliliğinin yoğun olduğu şehirlerde hava temizleme cihazlarının faydalı olabileceğini belirtti. “Doğru havalandırma ve temiz hava, çocukların solunum sağlığı için en önemli unsurlardan biridir” dedi. Prof. Dr. Sedat Öktem, nemlendirici kullanımının mutlaka çocuğun sağlık durumuna göre değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Her cihaz her çocuk için uygun değildir. Alerji ve astımı olan çocuklarda mutlaka doktora danışılmalıdır” uyarısında bulundu.

