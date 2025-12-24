Öğrendiğinizde evinizden eksik etmeyeceksiniz! İşte chia tohumunun hiç bilinmeyen 10 faydası...

1. Besin değeri çok yüksektir. Lif, protein, omega-3 yağ asitleri, kalsiyum, magnezyum ve antioksidanlar içerir. Bu sayede vücudun enerji dengesini destekler ve genel sağlığı korur.

2. Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini artırır, kabızlığı önler ve sindirimi kolaylaştırır.

3. Suyla temas ettiğinde jel benzeri bir yapı oluşturur, bu da mideyi doldurarak uzun süre tok kalmayı sağlar ve kilo kontrolüne yardımcı olur.

4. Sahip olduğu omega-3 yağ asitleri kötü kolesterolü azaltabilir, iyi kolesterolü artırabilir ve kalp-damar hastalıkları riskini düşürebilir.