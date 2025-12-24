Öğrendiğinizde evinizden eksik etmeyeceksiniz! İşte chia tohumunun hiç bilinmeyen 10 faydası...
Besin değeri yüksek olan chia tohumu faydaları ile şaşırtıyor. Lif içeriği ve pratik kullanımı sayesinde sağlığı destekleyici bir besin olan chia tohumu açlık hissini azaltarak fazla yemenin de önüne geçiyor. Peki Chia tohumunun bilinmeyen faydaları nelerdir?
Gün içinde enerjiyi korumak, ani açlık hissini azaltmak ve dengeli beslenmek sağlıklı yaşamın temelini oluşturuyor.
Son dönemde lif içeriği ve pratik kullanımıyla öne çıkan chia tohumunun bu noktada destekleyici bir besin olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, “Suyla temas ettiğinde hacmi artan chia tohumu mideyi doldurarak tokluk hissini uzatıyor, böylece gereğinden fazla yemenin önüne geçilmesine yardımcı oluyor” dedi.
Sağladığı tokluk hissinin dışında, chia tohumunun beslenme düzenine pek çok farklı açıdan katkı sunduğunu dile getiren Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, bu besinin öne çıkan 10 farklı faydasını paylaştı:
1. Besin değeri çok yüksektir. Lif, protein, omega-3 yağ asitleri, kalsiyum, magnezyum ve antioksidanlar içerir. Bu sayede vücudun enerji dengesini destekler ve genel sağlığı korur.
2. Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini artırır, kabızlığı önler ve sindirimi kolaylaştırır.
3. Suyla temas ettiğinde jel benzeri bir yapı oluşturur, bu da mideyi doldurarak uzun süre tok kalmayı sağlar ve kilo kontrolüne yardımcı olur.
4. Sahip olduğu omega-3 yağ asitleri kötü kolesterolü azaltabilir, iyi kolesterolü artırabilir ve kalp-damar hastalıkları riskini düşürebilir.