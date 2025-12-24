Remziye'nin ölümü acı bir çağrı niteliğinde! Besin alerjileri artıyor anafilaksi hayati risk oluşturuyor

Ağrı’da üniversite öğrencisi Remziye Horuz’un doğum günü pastası nedeniyle yaşadığı alerjik şok ve vefatı, besin alerjilerindeki gizli tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. ipol Sağlık Grubu’ndan Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, özellikle gıda kaynaklı alerjik şok vakalarındaki çarpıcı artışa dikkat çekerek aileleri erken belirtiler ve hayati önlemler konusunda uyardı.

Besin alerjileri, sadece ciltte basit bir kızarıklık değil, anlık bir dikkatsizlikle can alabilen ciddi bir halk sağlığı sorununa dönüştü. Son yaşanan doğum günü faciası, tehlikenin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Konuyu değerlendiren Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, özellikle gıda kaynaklı anafilaksi (alerjik şok) vakalarındaki artışa dikkat çekerek, hayat kurtaran Adrenalin Kalemi’nin önemini vurguladı.

ŞOKA KADAR İLERLEYEBİLİYOR

Besin alerjilerinin çok farklı şekillerde ortaya çıkabildiğini belirten Prof. Dr. Nacaroğlu, “Bazı çocuklarda hafif kızarıklık, kabarıklık ve kaşıntı gibi belirtiler görülürken, bazı vakalarda anafilaksi dediğimiz şok tablosu gelişebiliyor. Besin alımından sonraki ilk 30 dakika içinde dudaklarda ve gözlerde şişlik, nefes darlığı, tansiyon düşüklüğü, bayılma ve hatta kalp durmasına kadar giden ağır tablolarla karşılaşabiliyoruz” dedi.Besin alerjisinin her zaman öngörülebilir olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Nacaroğlu, gizli temasların ciddi risk taşıdığını belirtti. “Yumurta alerjisi olan bir çocuğun otelde içtiği çorbada yumurta terbiyesi bulunabiliyor. Pasta, börek, kek ve poğaça gibi ürünlerdeki gizli içerikler de kazara karşılaşmalara neden olabiliyor. Alerjik yükü yüksek olan çocuklarda bu durum anafilaksiyle sonuçlanabiliyor” diye konuştu.

EN SIK TETİKLEYİCİLER: SÜT VE YUMURTA

Çocukluk çağında anafilaksinin en sık süt ve yumurta ile görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Nacaroğlu, yaş ilerledikçe bu alerjilerin azalabildiğini ancak kuru yemiş ve balık alerjilerinin her yaşta ortaya çıkabileceğini ve ömür boyu sürebileceğini söyledi. Şiddetli besin alerjisi olan çocuklar için adrenalin kaleminin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nacaroğlu, “Anafilaksi öyküsü olan hastalar adrenalin kalemini mutlaka yanlarında taşımalı ve nasıl kullanılacağını bilmelidir. Bu kalem, hastaneye ulaşana kadar hayat kurtarıcıdır” dedi.

PRATİK UYGULAMA

Adrenalin kaleminin doğru kullanımının zaman kazandırdığını belirten Prof. Dr. Nacaroğlu, “Şüpheli bir besinle temas sonrası ani gelişen deride kızarıklık kaşıntı ile birlikte başlayan nefes darlığı, bayılma ya da tansiyon düşmesi gelişirse koruyucu kapak çıkarılarak kalem uyluğun üst dış yan kısmına uygulanarak 10 saniye bastırılmalı. Ardından vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” ifadelerini kullandı.