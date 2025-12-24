BIST 11.374
Sadettin Saran'ın İtalya'ya neden gittiği ortaya çıktı!

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade vermeye çağrılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İtalya'dan özel uçakla Türkiye'ye dönmüştü. Saran'ın İtalya'ya neden gittiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade vermesi istenmişti. İtalya'da olduğu ortaya çıkan Sadettin Saran, özel uçakla apar topar İstanbul'a dönmüş ve ifadesini vermişti.

İTALYA'YA NE YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Sadettin Saran'ın soruşturma için çağrıldığında İtalya'da ne yaptığı ortaya çıktı. Saran'ın İtalya'da gizli bir transfer görüşmesi yürüttüğü belirtildi.

Sarı lacivertli kulübün başkanının Milano'da Atalanta Kulübü'nün yetkilileriyle Nijeryalı futbolcu Ademola Lookman için masaya oturdukları belirtildi. Transfer görüşmesinin gizli tutulmasının nedeninin de Galatasaray'ın da bu futbolcuyu istemesi olduğu öğrenildi.

TRT Spor'un haberine göre; ilk görüşme olumlu geçti. Ancak Sadettin Saran'ın Türkiye'ye dönmesi sonrası bu görüşmenin yarım kaldığı bildirildi.
Sarı lacivertlilerin, 28 yaşındaki futbolcu için en kısa sürede tekrar İtalya'ya gidecekleri de ifade edildi.

