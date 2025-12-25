BIST 11.398
Epstein dosyası genişliyor. 1 milyon belge daha bulundu

ABD Adalet Bakanlığı, pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantılı bir milyon belge daha bulunduğunu açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein soruşturmasıyla potansiyel olarak bağlantılı olan bir milyondan fazla belgenin bulunduğunu ve bunun daha önce bilinen miktarı artırdığını açıkladı.

Bugüne kadar bakanlık, Epstein hakkındaki materyallerin çoğunun açıklanmasını gerektiren şeffaflık yasası kapsamında, bir kısmı sansürlenmiş yaklaşık 130 bin sayfa bilgi yayınladı.

 Yasa, Adalet Bakanlığı'na dosyaları geçen cuma gününe kadar yayınlama süresi vermişti ve o gün yaklaşık 100 bin sayfalık bir paket yayınlandı. Ancak yetkililer yaklaşık bir milyon sayfalık bilginin incelendiğini ve sürecin birkaç hafta daha süreceğini bildirdi.

 DEMOKRAT MİLLETVEKİLLERİNDEN SUÇLAMA

 Adalet Bakanlığı'nın soruşturmadaki yavaşlığını eleştiren Demokrat milletvekilleri, Trump yönetimini dosyaların 19 Aralık'a kadar yayınlanmasını zorunlu kılan yasayı ihlal etmekle suçladı.

Kasım ayının sonlarından bu yana, yaklaşık 200 avukat belgeleri incelemek ve mağdurlarla ilgili herhangi bir bilgiyi veya devam eden soruşturmaları tehlikeye atacak herhangi bir şeyi kaldırmakla görevlendirdi.

 "AVUKATLARIMIZ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR"

 New York Times gazetesinin görüştüğü ve konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa göre, bu hafta başlarında departman yetkilileri acil takviye çağrısında bulunarak, avukatların tatil arası boyunca gönüllü olarak çalışmalara katılmalarını istedi.

