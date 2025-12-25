Sürücüler dikkat! Bunları bilmiyor olabilirsiniz, büyük cezası var
Sürücüler trafikte ilerlerken genelde kırmızı ışık, telefonla konuşma, hız sınırı ihlali, hatalı park gibi cezalarla karşılaşılabiliyor. Ancak trafik ceza rehberinde onlarca ceza bulunuyor ve birçoğu da sürücüler tarafından bilinmiyor. Peki onlar neler?
İkamet adresini değiştiren sürücülerin yeni adreslerini tescil kuruluşlarına 30 gün içinde bildirmesi gerekiyor. Aksi halde 2 bin 167 lira para cezası kesilebilir.
Araçlar arasında yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklığı bırakmamanın cezası 993 lira. Başka bir deyişle hızınız 10 km/s ise öndeki araçla aranızda 5 metre mesafenin bulunması gerekiyor. Bu durumun büyükşehirlerde uygulanması pek de mümkün olmasa da ceza ile karşılaşabilirsiniz.
Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamanın cezası 993 lira olarak uygulanıyor.
Genellikle ağır vasıta araç sürücülerinin alışkanlığı olan sol sinyalin yakılarak arkadan gelen aracın güvenli geçiş yapabileceği iması da cezaya tabi. Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmanın cezası 993 lira.