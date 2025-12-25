Sürücüler dikkat! Bunları bilmiyor olabilirsiniz, büyük cezası var

Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamanın cezası 993 lira olarak uygulanıyor.