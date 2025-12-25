BIST 11.399
Erdoğan talimat verdi AK Partili vekiller bundan sonra...

Gazeteci İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AK Parilili vekillere ekran izni verildiğini yazdı.

İsmail Saymaz, Halk TV'deki "AK Partili milletvekillerine ekran izni" başlıklı bugünkü yazısında, "AK Parti, medya stratejisini değiştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, talimatını vermiş. Bundan böyle AK Parti’yi televizyon ekranlarda kendi milletvekilleri ve yöneticileri savunacak. Bütçe görüşmeleri bittikten sonra ekranda iktidar yanlısı gazetecileri değil, AK Partili siyasetçileri göreceğiz." diyerek kulis bilgilerini aktardı. 

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, AK Partili vekillerin ekrana çıkması gerektiğini söyleyerek 23 Aralık'ta buna ilişkin bir yazı kaleme almıştı.

Hakan, yazısında "İktidarı savunmak, gazetecilere bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir. AK Parti’nin, milletvekillerini ekranlardan uzak tutması akıl alır gibi şey değil. Çoklu tartışma programlarında AK Parti’yi gazeteciler değil AK Parti milletvekilleri savunmalıdır." ifadelerine yer vermişti.

