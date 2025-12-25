BIST 11.380
DOLAR 42,85
EURO 50,65
ALTIN 6.170,62
Çek sağa diyen artık yandı! 5 yıl hapis cezası alacak

Trafikte sık sık yaşanan tartışmalar sırasında, bir başkasının aracını durduran, başka yere götüren 5 yıla kadar hapis cezası alacak. Trafikte yaşanan tartışma ve kavgalara yönelik yeni yasa düzenlemesi yürürlüğe girdi.

Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yaşama geçirilen düzenlemeye göre, trafikte yaşanan tartışmalar sırasında aracından inerek, bir başka aracı durduran, hareket etmesini engelleyen hapis ceza alacak.

Yasa düzenlemesinde, bu yaptırım için, “Hukuka aykırı bir davranışla, kara ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen veya bu aracı hareket halinde iken durduran bir kişi, bir yıldan 3 yıla kadar, bu aracı gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişi, iki yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” denildi. 

