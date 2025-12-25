BIST 11.399
DOLAR 42,84
EURO 50,65
ALTIN 6.169,55
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Diyarbakır'da korkunç olay! Annesinin 4. kattan attığı bebek hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Diyarbakır'da korkunç olay! Annesinin 4. kattan attığı bebek hayatını kaybetti

DİYARBAKIR'dan kahreden bir haber geldi. Kayapınar ilçesinde annesinin 4. kattan attığı 3 aylık bebek hayatını kaybetti. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen anne gözaltına alındı.

Abone ol

477. Sokak'ta 7 katlı bir binanın 4. katında yaşayan N.E, 3 aylık kız bebeğini pencereden attı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.Bebeğin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Diyarbakır'da korkunç olay! Annesinin 4. kattan attığı bebek hayatını kaybetti - Resim: 0

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen anne N.E. polis ekiplerince gözaltına alındı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Dev düzenleme yürürlükte! Yüz binlerce kişinin borcu silindi
Foto Galeri Dev düzenleme yürürlükte! Yüz binlerce kişinin borcu silindi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
"Futbolda şike kumpası" soruşturması! Lütfi Arıboğan dahil 4 şüpheli ifade verecek
"Futbolda şike kumpası" soruşturması! Lütfi Arıboğan dahil 4 şüpheli ifade verecek
Trakya'da yeni asgari ücret sonrası fahiş fiyat artışlarını önlemek amacıyla denetimler sıklaştırıldı
Trakya'da yeni asgari ücret sonrası fahiş fiyat artışlarını önlemek amacıyla denetimler sıklaştırıldı
Özel okullara zam freni! MEB’den fiyat artışlarına 4 kritik düzenleme
Özel okullara zam freni! MEB’den fiyat artışlarına 4 kritik düzenleme
DEM Parti’den Leyla Zana’ya yönelik sözlü saldırı için suç duyurusu
DEM Parti’den Leyla Zana’ya yönelik sözlü saldırı için suç duyurusu
Dursun Özbek: "Yasa dışı bahisle Galatasaray’ın hiçbir işi olmaz"
Dursun Özbek: "Yasa dışı bahisle Galatasaray’ın hiçbir işi olmaz"
Fenerbahçe'de ilk yarının en hırçın futbolcusu belli oldu
Fenerbahçe'de ilk yarının en hırçın futbolcusu belli oldu
Aile arşivinden çıktı Vakanüvis Ahmed Lütfi Efendi'nin Hicaz notları kitap oldu
Aile arşivinden çıktı Vakanüvis Ahmed Lütfi Efendi'nin Hicaz notları kitap oldu
Erkek grubunun rezervasyon talebini reddeden işletmeye ceza!
Erkek grubunun rezervasyon talebini reddeden işletmeye ceza!
Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu! Saçta ne çıktı kanda niye yok meğer...
Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu! Saçta ne çıktı kanda niye yok meğer...
Kapasite kullanım oranı aralık ayı sonuçları belli oldu
Kapasite kullanım oranı aralık ayı sonuçları belli oldu
Aksa Enerji'nin Gana'daki Kumasi Santrali'nde ticari üretim başladı
Aksa Enerji'nin Gana'daki Kumasi Santrali'nde ticari üretim başladı
TCMB açıkladı: Reel kesimin güveni aralıkta arttı
TCMB açıkladı: Reel kesimin güveni aralıkta arttı