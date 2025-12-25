Diyarbakır'da korkunç olay! Annesinin 4. kattan attığı bebek hayatını kaybetti

DİYARBAKIR'dan kahreden bir haber geldi. Kayapınar ilçesinde annesinin 4. kattan attığı 3 aylık bebek hayatını kaybetti. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen anne gözaltına alındı.

Abone ol

477. Sokak'ta 7 katlı bir binanın 4. katında yaşayan N.E, 3 aylık kız bebeğini pencereden attı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.Bebeğin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen anne N.E. polis ekiplerince gözaltına alındı.