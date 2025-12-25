RTÜK'ten Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nü affetmedi! O sahneye ceza yağdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Aşkın Gücü" adlı yarışma programında kadınlara yönelik baskıyı teşvik eden ve kadını istismar eden içerikler bulunduğu gerekçesiyle programın yayınlandığı dijital medya hizmet sağlayıcı platforma idari para cezası ile katalogdan çıkarma cezası verdi.