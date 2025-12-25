RTÜK'ten Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nü affetmedi! O sahneye ceza yağdı
RTÜK, dijital platformda yayınlanan "Aşkın Gücü" yarışmasında kadınları aşağılayıcı ve istismar edici içerikler tespit ederek platforma idari para cezası verdi ve programın katalogdan çıkarılmasına karar verdi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Aşkın Gücü" adlı yarışma programında kadınlara yönelik baskıyı teşvik eden ve kadını istismar eden içerikler bulunduğu gerekçesiyle programın yayınlandığı dijital medya hizmet sağlayıcı platforma idari para cezası ile katalogdan çıkarma cezası verdi.
TOPLANTIDA İHLALLER DEĞERLENDİRİLDİ
RTÜK, gerçekleştirilen toplantıda dijital platformda yayınlanan yarışma programındaki içerikleri inceleyerek ihlal olup olmadığını değerlendirdi.
Yapılan değerlendirmede, programda cinsiyet rollerinin katı ve klişe kalıplara indirgenerek kadınların baskı altına alınmasını meşrulaştıran temalara yer verildiği tespit edildi.
"KADINLARIN KARAR MEKANİZMALARINDAN DIŞLANDIĞI" VURGUSU
Kurulun değerlendirmesine göre, programda kadınların karar alma süreçlerinden dışlanmasına yol açabilecek içeriklerin işlendiği, kadınların belirli davranış kalıplarına zorlandığı ve bu durumun olumlanarak sunulduğu belirtildi.