Kazakistan'daki bir müzede yer alan buluntunun Oğuzlar'a ait yazıt olduğu belirlendi

Doç. Dr. Erkoç, AA muhabirine, Kazakistan'a yaptığı gezide bir meslektaşının yönlendirmesiyle Türkistan şehri yakınlarındaki Orangay köyünde eski bir Oğuz yerleşimi olan Kültepe'ye gittiğini söyledi.

Köy halkının bulduğu buluntuların koruma altına alındığı köy okulu içindeki yerel müzeyi de gezme imkanı bulduğunu aktaran Erkoç, şöyle konuştu:

"Önce yerleşim yerini gezdik ama yüzeyde pek bir şey kalmamış. Ardından gezdiğim müzede bir buluntuyla karşılaştım. Buluntuları Kazakistan'daki üniversitelere gönderip analizlerini yaptırmışlar. Çoğunun tarihlendirmesi belli. Genellikle çanak ve çömleklerden oluşuyor. Fakat beyaz renkli bir kireç taşı üzerindeki buluntu masa üzerinde duruyordu. Hiçbir bilgilendirme levhası yoktu. Dikkatimizi çekti. Baktığımızda üzerinde Göktürk veya eski Türk yazısının olduğunu gördük. Ne olduğunu sorduğumuzda 'bilgimiz yok' dediler."