Kazakistan'daki bir müzede yer alan buluntunun Oğuzlar'a ait yazıt olduğu belirlendi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hayrettin İhsan Erkoç, Kazakistan'daki bir müzede sergilenen ve bugüne kadar incelenmeyen taş buluntunun Oğuzlar'a ait bir yazıt olduğunu belirledi.
Eski Türk tarihi, özellikle Göktürkler ve bu dönem yaşamış Türk toplumları üzerinde çalışmalarını sürdüren Erkoç, ağustos ayında Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğrencisi Alparslan Kavaklı'nın rehberliğinde, Kazakistan'ın Türkistan kentine bağlı Orangay köyündeki bir ortaokulda bulunan yerel müzeyi ziyaret etti.
Müzedeki bir buluntu üzerinde tek satırlık bir yazı ile damga benzeri bir işaretin bulunduğunu fark eden Erkoç, yaptığı kapsamlı literatür taraması sonucunda yazıtın daha önce herhangi bir akademik çalışmaya konu edilmediğini belirledi. Uzmanlardan da destek alan Erkoç, söz konusu buluntundaki yazının "Oğuzca" olduğunu tespit etti.
Doç. Dr. Erkoç, AA muhabirine, Kazakistan'a yaptığı gezide bir meslektaşının yönlendirmesiyle Türkistan şehri yakınlarındaki Orangay köyünde eski bir Oğuz yerleşimi olan Kültepe'ye gittiğini söyledi.
Köy halkının bulduğu buluntuların koruma altına alındığı köy okulu içindeki yerel müzeyi de gezme imkanı bulduğunu aktaran Erkoç, şöyle konuştu:
"Önce yerleşim yerini gezdik ama yüzeyde pek bir şey kalmamış. Ardından gezdiğim müzede bir buluntuyla karşılaştım. Buluntuları Kazakistan'daki üniversitelere gönderip analizlerini yaptırmışlar. Çoğunun tarihlendirmesi belli. Genellikle çanak ve çömleklerden oluşuyor. Fakat beyaz renkli bir kireç taşı üzerindeki buluntu masa üzerinde duruyordu. Hiçbir bilgilendirme levhası yoktu. Dikkatimizi çekti. Baktığımızda üzerinde Göktürk veya eski Türk yazısının olduğunu gördük. Ne olduğunu sorduğumuzda 'bilgimiz yok' dediler."
Erkoç, yazıtın fotoğrafını çektikten sonra Kazakistan'daki meslektaşlarına sorduğunu belirterek, "Daha önceki dönemlerde yakın yerlerde başka kısa yazıtların bulunduğunu söylediler. Bunların hepsi Almatı ve Astana'daki müzelerde koruma altındaymış. Bu buluntuyu da Türkistan şehrine analiz için gönderilmiş fakat bir şey çıkmamış ve hakkında bilimsel yayın da yapılmamış." dedi.