Milli Eğitim Bakanı Tekin, Arnavutköy'de okul ziyaretinde konuştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Arnavutköy'deki İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrencilerin yarışmalar için hazırladığı robotik ve dron çalışmalarını inceledi.

Tekin, okul binası girişinde bulunan dron takımı çalışma sahasını ziyaret ederek, takımda bulunan öğrencilerle sohbet etti, yapılan çalışmalar hakkında okul müdürü Saadet Bektaş'tan bilgi aldı.

Takım öğrencileri, tasarladıkları dron ile okul içinde kurulan sahada gösteri yaptı.

Bakan Tekin, daha sonra Robot Takımları Mühendislik Tasarım Atölyesi'ni ziyaret etti. Öğrencilerin tasarladıkları robotları inceleyen Tekin, öğrencilerden robotlar ve katıldıkları yarışmalar hakkında bilgi alarak, kazandıkları ödülleri inceledi.

Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Tekin, daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi.

Tekin, burada yaptığı konuşmada, yoğun şekilde saha ziyareti yaparak öğretmenleri dinlediklerini belirterek, aldıkları her kararın mutlaka bir öğretmenler odasında konuşularak alındığını söyledi.

Genelgelerde yer alan maddelerin de öğretmenlerle yapılan yoğun istişareler sonucu oluşturulduğunu ifade eden Bakan Tekin, fikirlerini söyleyen öğretmenlere teşekkür etti.

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı olarak yaşanan sıkıntılardan birinin okul inşaatları için arazi temini olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yatırım planlamaları ve inşaatın hayata geçirilmesi için yerel yönetimlerle yakın çalışmak durumundayız. Bazen görüyorsunuzdur 'Burada niye devlet okul yapmıyor? Böyle olur mu?' diye düşündüğünüz şeylerin arkasında bir sürü hukuki başka sebep var. Bize destek olan belediye başkanları var, olmayıp bunun reklamını yapan belediye başkanları var. Bize katkı veren belediye başkanlarına teşekkür ediyoruz. Eğitim ve öğretim süreçleri, siyasi perspektifin ötesinde karar verilmesi gereken bir konu. Biz şunu söylüyoruz, arazi problemi olmayan, üzerinde eğitim binası yapabileceğimiz büyüklükte olan, altyapısı uygun olan her yerde okul yapmaya hazır bir durumda bekliyoruz. Yatırım açısından bu anlamda sıkıntımız yok. Bir ihtiyaç varsa, arazimiz ve uygun imar düzenlemelerimiz varsa biz hemen okulumuzu yapıyoruz."

Tekin'in öğretmenlerle yaptığı görüşme basına kapalı olarak devam etti.

Ayrıca Bakan Tekin, Arnavutköy'de yapımı süren Piri Reis İlkokulu inşaatında incelemelerde bulundu, Mehmet Zeki Obdan İlkokulu'nda öğretmenlerle bir araya geldi.

Tekin'e, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ve diğer yetkililer eşlik etti.