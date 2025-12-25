BIST 11.398
İsrail'in Gazze'de İHA'yla düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılarda Filistinli bir sivil yaşamını yitirdi, birkaç kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinde bir grup vatandaşı insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

İsrail'in İHA'lı saldırısında Sami Ahmed Ebu Derda isimli Filistinli hayatını kaybederken, birkaç kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde de Hamas'la sağlanan ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin kuzey, orta ve güney kesimlerini hava saldırılarıyla bombalamıştı.

Hastane kaynakları da İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu Gazze'nin Cibaliya bölgesinde biri kadın 2 Filistinli sivilin yaralandığını bildirmişti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Trump'ın planına göre, ikinci aşamada Gazze'nin inşası, Barış Kurulu ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün oluşturulması ve Gazze'nin yönetiminin ortaya çıkması öngörülüyor.

