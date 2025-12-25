BIST 11.380
Rusya: Ukrayna'yla ilgili ABD'den getirilen barış planını analiz ediyoruz

Rusya: Ukrayna'yla ilgili ABD'den getirilen barış planını analiz ediyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin ABD'den getirilen barış planını analiz ettiklerini belirterek, "Devlet Başkanı'nın alacağı karara göre Amerikalılarla iletişimi sürdüreceğiz." dedi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kirill Dmitriyev’in, ABD’li yetkililerle görüştüğünü anımsatan Peskov, "Dmitriyev'in Putin'e teslim ettiği planı analiz ediyoruz. Devlet Başkanı'nın alacağı karara göre Amerikalılarla iletişimi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Peskov, Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'a telgraf göndererek Noel'i kutladığı bilgisini paylaştı.

Sözcü Peskov, Rusya'da ordu hakkında bilgi topladığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan Fransa vatandaşı Laurent Vinatier ile ilgili ülkesiyle temas halinde olduklarını bildirdi.

