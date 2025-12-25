Bakan Tunç açıkladı: Cezaevlerinden tahliyeler başladı!

11. Yargı Paketi kapsamında düzenlemeden faydalanacak hükümlülerin tahliye edilmesi başladı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Tunç, "Ceza İnfaz Kurumlarında hazırlıklar tamamlanmış olup bugün itibariyle düzenlemeden faydalanacak hükümlülerin işlemleri başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

11. Yargı Paketi kapsamında düzenlemeden faydalanacak hükümlülerin tahliye edilmesi başladı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu ifadeleri kullandı:

11. Yargı Paketi kapsamında, ceza infaz sisteminde eşitsizlikleri gideren düzenlemeyi hayata geçirdik.



"Yargı Paketi kapsamında ceza infaz sisteminde eşitsizlikleri gidermeye yönelik düzenleme hayata geçirilmiştir.

31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yararlanabildiği daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve denetimli serbestlik uygulamasından, aynı tarihte veya daha önce işlenen suçlar nedeniyle hükümlü olanların da yararlanabilmesi sağlanmaktadır.

Bu düzenlemeyle, suç tarihi itibarıyla benzer durumda olan hükümlüler arasında ortaya çıkan farklılıklar giderilmekte, infazda eşitlik ilkesi güçlendirilmektedir.

Bu kapsamda, 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar bakımından hükümlülere üç yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme ve üç yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkânı tanınmaktadır.