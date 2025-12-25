BIST 11.380
HABER /  POLİTİKA

Ali Mahir Başarır “Belge varsa bırakırım” demişti: Leyla Şahin Usta'dan hamle gecikmedi!

Gazeteci Hadi Özışık, CHP’li Ali Mahir Başarır’ın Meclis kürsüsünde “belge varsa görevimi bırakırım” sözlerini ve ardından AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta tarafından açıklanan iddianame belgelerini değerlendirdi. Özışık, tartışmanın bir üslup ve siyaset anlayışı meselesine dönüştüğünü söyledi.

Gazeteci Hadi Özışık, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaşanan Ali Mahir Başarır–Leyla Şahin Usta polemiğini değerlendirdi. Özışık, tartışmanın bir siyasi atışmadan çok, “söylenen sözün arkasında durma” meselesi haline geldiğini ifade etti.

CHP’li Ali Mahir Başarır’ın Meclis kürsüsünden, İBB soruşturmasıyla ilgili iddianamede kreşler üzerinden herhangi bir savcılık iddiası bulunması halinde görevini bırakacağını söylemesini hatırlatan Özışık, bu sözlerin siyasi sorumluluk doğurduğunu vurguladı.

“MECLİS’TE SÖYLENEN SÖZ, ORADA KALMAZ”

Özışık, “Belge koyun, görevimi bırakırım” ifadesinin Meclis çatısı altında söylenip geçilecek bir cümle olmadığını belirterek, “Bu söz onurlu bir ifadedir ama karşılığı varsa” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta’nın, iddianamede kreşlerle ilgili bölümlerin bulunduğunu belirterek savcılık belgelerini kamuoyuyla paylaştığını hatırlatan Özışık, “Üç ayrı belge açıklandı. İsimler, tarihler, ifadeler var” değerlendirmesinde bulundu.

“TARTIŞMA ARTIK BİR ÜSLUP MESELESİ”

Hadi Özışık, tartışmanın içeriğinden ziyade siyasi üslup boyutuna dikkat çekti. Ali Mahir Başarır’ın Meclis’te ve kamuoyunda yüksek ses, sert dil ve parmak sallama üzerinden siyaset yaptığını savunan Özışık, bunun muhalefet değil, siyasi kabalık olduğunu ifade etti.

Özışık, “Normal bir demokraside iddiaya cevap belgeyle verilir. Bağırarak, tehdit ederek değil” dedi.

“SÖZ NAMUSU SİYASETİN TEMELİDİR”

Tartışmanın artık bir “söz namusu” meselesine dönüştüğünü belirten Özışık, “Siyaset, sözünün arkasında durmakla yapılır. ‘Bırakırım’ dediğinde gerçekten bırakabilme onuruna sahip olmakla yapılır” ifadelerini kullandı.

Leyla Şahin Usta’nın belgeleri açıklamasının bu açıdan önemli olduğunu vurgulayan Özışık, bunun Meclis’te bağırarak üstünlük kurmaya çalışan anlayışa verilmiş bir cevap olduğunu söyledi.

