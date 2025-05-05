Hepsiburada annelerin beğenisine göre hazırladığı hediye listesini açıkladı

Hepsiburada, Anneler Günü'ne özel olarak annelerin favori ürünlerinden oluşan hediye listelerini kullanıcılarıyla paylaştı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknolojiden modaya, güzellik ürünlerinden ev yaşamına kadar uzanan geniş yelpazelerine yönelik hazırlanan listeler, annelerini mutlu etmek isteyenlere fikir ve ilham veriyor.

Hepsiburada, HepsiJET ayrıcalığıyla pazar günü teslimat imkanı sunarak son dakika hediye alışverişini kolaylaştırıyor.

Hepsiburada'da teknoloji tutkunu anneler için akıllı telefonlardan akıllı saatlere, kablosuz kulaklıklardan tablet aksesuarlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Teknolojiyi hem verimli hem de estetik bir şekilde kullanmayı seven anneler için ideal hediye seçenekleri Hepsiburada'nın annelerin beğenisine göre oluşturduğu hediye listesinde de öne çıkıyor. Ayrıca tablet aksesuarlarında sepette yüzde 15 indirim, telefon kılıflarında ise sepette yüzde 25 indirim fırsatı da bulunuyor.

Bahara özel elbiseler, ayakkabılar, çantalar, takılar ve aksesuarlar, annelerin stilini tamamlayacak hediyeler arasında yer alıyor. Seçili markalarda sepette yüzde 20 net indirim kullanıcıları bekliyor. Ayrıca seçili markalarda yüzde 70'e varan indirimler, Anneler Günü için hediye seçimini kolaylaştırıyor.

Hepsiburada satıcılı parfümlerde 2 bin 500 liraya sepette yüzde 15 indirim yer alırken, seçili marka parfümlerde ise Premium müşterilerine özel sepette yüzde 15 indirim fırsatı da bulunuyor.

Evini düzenli ve konforlu tutmayı seven anneler için robot süpürgeler, hava temizleyiciler ve akıllı ev ürünleri fonksiyonel bir hediye alternatifi oluyor. Gelişmiş temizlik teknolojileriyle donatılmış ürünler, günlük işleri kolaylaştırarak annelere daha fazla vakit kazandırıyor. Hepsiburada’nın Anneler Günü hediye listesinde de yer alan bu ürünler, özellikle işlevselliği ön planda tutan anneler tarafından tercih ediliyor.

El blender setlerinden mutfak şeflerine kadar birçok ürün, mutfağa pratiklik ve şıklık katıyor. Ev yaşam ürünlerinde indirimlere ek 1500 liraya 200 lira indirim ve sofra mutfak ürünlerinde sepette yüzde 50 indirim gibi çeşitli fırsatlar Hepsiburada müşterilerini bekliyor.

Hepsiburada'nın "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü" programı kapsamında desteklenen girişimci kadın markaları, Anneler Günü'ne özel yüzde 40’a varan indirimler sunuyor. Ev dekorasyonundan doğal kozmetiğe, aksesuardan giyime kadar uzanan geniş ürün yelpazesiyle kadın girişimcilerin emeğini desteklerken, annelere özel ve anlamlı bir hediye seçmek mümkün oluyor.

Hepsiburada, Anneler Günü için özel olarak sunduğu pazar teslimat seçeneğiyle, kullanıcıların hafta sonu verdiği siparişleri zamanında ulaştırıyor. HepsiJET'in hızlı ve güvenli teslimat ağı sayesinde anneler, tam zamanında sürprizlerle buluşuyor.