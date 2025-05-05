BIST 9.106
DOLAR 38,60
EURO 43,81
ALTIN 4.098,77
HABER /  GÜNCEL

Ayşe Barım'ın suçu ne 7 Temmuz'da yargılanacak iddianamesi kabul edildi

Ayşe Barım'ın suçu ne 7 Temmuz'da yargılanacak iddianamesi kabul edildi

Dizi sektörüne yön veren isimlerden olan Ayşe Barım, Gezi olayları sebebiyle yıllar sonra gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Bugün Ayşe Barım hakkındaki iddianame kabul edildi. Ayşe Barım için 30 yıl hapisle 7 Temmuz'da yargılanmaya başlanacak. Ayşe Barım ajansına bağlı olan sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılmaya teşvik etmek ve koordinasyonunu yapmakla suçlanıyor.

Abone ol

Gezi soruşturmasında tutuklanan Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Ayşe Barım, 7 Temmuz'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Ayşe Barım'ın suçu ne?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Ayşe Barım iddianamesi tam 171 sayfadan oluşuyor. Ayşe Barım'a hazırlanan iddianamede şu suçlamalar yöneltiliyor;

-Gezi Parkı olayları sürecinde kendisine ait ID İletişim Danışmanlık Anonim Şirketinin sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımlar yaptırmak,
-Şirketine bağlı sanatçılar aracılığıyla eylem çağrıları yapıp eylemcileri galeyana getirmek,
-Şiddet olaylarının tırmanmasına zemin hazırlanmasını koordine etmek, 
- Şirketine bağlı sanatçıları eylemler sırasında sık sık arayıp Gezi Parkı'na toplamak,
-Gezi olaylarının başlamasında tüm ülke sathında sanatçılar camiası adına aktif rol üstlenmek,
-Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etmekle suçlanıyor... 

30 yıla kadar hapsi isteniyor
İstanbul 26. Ağır Ceza mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame ile Ayşe Barım 'ın"cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla hapsi isteniyor. 

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'nin 38. Olağan Kurultayına ilişkin soruşturma! Ekrem İmamoğlu ifade verdi
CHP'nin 38. Olağan Kurultayına ilişkin soruşturma! Ekrem İmamoğlu ifade verdi
Hepsiburada annelerin beğenisine göre hazırladığı hediye listesini açıkladı
Hepsiburada annelerin beğenisine göre hazırladığı hediye listesini açıkladı
Arzum Anneler Günü'ne özel kampanya başlattı
Arzum Anneler Günü'ne özel kampanya başlattı
Galatasaray, Süper Lig'de 25. şampiyonluğa bir adım uzakta
Galatasaray, Süper Lig'de 25. şampiyonluğa bir adım uzakta
Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı için 2024 atılım yılı oldu
Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı için 2024 atılım yılı oldu
Burgan Bank'tan yılın ilk çeyreğinde 552,9 milyon lira net kar
Burgan Bank'tan yılın ilk çeyreğinde 552,9 milyon lira net kar
Kassam Tugayları Gazze'de İsrail askerlerine pusu kurdu
Kassam Tugayları Gazze'de İsrail askerlerine pusu kurdu
Emine Erdoğan 'Dünya Ebeler Günü'nü kutladı
Emine Erdoğan 'Dünya Ebeler Günü'nü kutladı
Araç sürücüleri dikkat! Kriterler değiştirildi, yeni dönem başlıyor
Araç sürücüleri dikkat! Kriterler değiştirildi, yeni dönem başlıyor
Filistin'i destekledi Google'dan atıldı o yazılım mühendisi her şeyi anlattı
Filistin'i destekledi Google'dan atıldı o yazılım mühendisi her şeyi anlattı
Kurumlar Vergisi'nde son gün: Bu akşam süre doluyor
Kurumlar Vergisi'nde son gün: Bu akşam süre doluyor
Büyük İstanbul depremi için korkunç senaryo! Kimse hayatta kalmaz
Büyük İstanbul depremi için korkunç senaryo! Kimse hayatta kalmaz