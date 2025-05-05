Ayşe Barım'ın suçu ne 7 Temmuz'da yargılanacak iddianamesi kabul edildi

Dizi sektörüne yön veren isimlerden olan Ayşe Barım, Gezi olayları sebebiyle yıllar sonra gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Bugün Ayşe Barım hakkındaki iddianame kabul edildi. Ayşe Barım için 30 yıl hapisle 7 Temmuz'da yargılanmaya başlanacak. Ayşe Barım ajansına bağlı olan sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılmaya teşvik etmek ve koordinasyonunu yapmakla suçlanıyor.

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Gezi soruşturmasında tutuklanan Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Ayşe Barım, 7 Temmuz'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Ayşe Barım'ın suçu ne?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Ayşe Barım iddianamesi tam 171 sayfadan oluşuyor. Ayşe Barım'a hazırlanan iddianamede şu suçlamalar yöneltiliyor;

-Gezi Parkı olayları sürecinde kendisine ait ID İletişim Danışmanlık Anonim Şirketinin sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımlar yaptırmak,

-Şirketine bağlı sanatçılar aracılığıyla eylem çağrıları yapıp eylemcileri galeyana getirmek,

-Şiddet olaylarının tırmanmasına zemin hazırlanmasını koordine etmek,

- Şirketine bağlı sanatçıları eylemler sırasında sık sık arayıp Gezi Parkı'na toplamak,

-Gezi olaylarının başlamasında tüm ülke sathında sanatçılar camiası adına aktif rol üstlenmek,

-Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etmekle suçlanıyor...

30 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul 26. Ağır Ceza mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame ile Ayşe Barım 'ın"cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla hapsi isteniyor.