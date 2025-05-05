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Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Enflasyon hedef tahmin aralığında kalır

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Enflasyon hedef tahmin aralığında kalır

Nisan ayı enflasyon rakamlar belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, TCMB tahminine dikkat çekti. İşte Şimşek'in açıklaması...

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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 3, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,76 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 37,86, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 22,5 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarına ilişkin bir değerlendirme yaptı. 

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "Bu sene enflasyonun, Merkez Bankamızın hedef tahmini olan yüzde 19-29 aralığında kalması ihtimalini oldukça yüksek görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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