Altın fiyatlarında kritik hafta! FED kararı öncesi yükseliş başladı, gram altın için sürpriz tahmin
Altın fiyatlarında görülmemiş rakamlar görüldü. Ons altın Bu yıl tarihi zirveye çıkarak 3500 dolar seviyesini gördü ardından düşüşe geçti. Fed'in bu hafta açıklayacağı faiz kararı öncesi altın yeniden yükselişe geçti. Öte yandan düşüşlerin ardından yeni bir yükseliş görüleceği sinyali geldi. İşte haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları ve uzmanların tahmini... .
Cuma günü, değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki 4 bin 20 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 4 bin 46 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 6 bin 730 liradan, Cumhuriyet altını 26 bin 840 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,6 primle 3 bin 261 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Ons altın bu yıl tarihi zirveye çıkarak 3500 dolar seviyesini gördü.
Varlık fiyatları ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası toplantısı öncesinde karışık bir seyir izliyor. Fed'in faiz kararı ve bankanın projeksiyonlarından alınacak sinyallerin ABD'de enflasyonla mücadele hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu hafta politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, güçlü gelen istihdam verileri sonrası yılın ilk faiz indirimi fiyatlaması temmuz ayına ötelendi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 240 dolar seviyesinin destek, 3 bin 300 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.