BIST 9.117
DOLAR 38,59
EURO 43,84
ALTIN 4.117,79
HABER /  GÜNCEL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i yumruklayan saldırgan hakkında yeni gelişme

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i yumruklayan saldırgan hakkında yeni gelişme

 CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumrukla saldıran zanlının HTS kayıtları ile hesap hareketlerine ilişkin MASAK raporu istendi.

Abone ol

Hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törenden çıkan Özel'e yumruklu saldırıda bulunması sonrası gözaltına alınan S.T'nin (66), İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Saldırının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) şüphelinin HTS kayıtları ile hesap hareketlerine yönelik MASAK'tan rapor istendi.

İlgili Haberler
Özgür Özel'i yumruklayan Selçuk Tengioğlu'nun yeni görüntüsü! Saldırı öncesi otelde kalmış
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Altın fiyatlarında kritik hafta! FED kararı öncesi yükseliş başladı, gram altın için sürpriz tahmin
Foto Galeri Altın fiyatlarında kritik hafta! FED kararı öncesi yükseliş başladı, gram altın için sürpriz tahmin Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Skype bugün itibariyla resmen tarih oldu
Skype bugün itibariyla resmen tarih oldu
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Enflasyon hedef tahmin aralığında kalır
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Enflasyon hedef tahmin aralığında kalır
Aile hekiminiz değişmişse sebebi 6 Mayıs güncellemesi! İkamet adresiniz farklıysa...
Aile hekiminiz değişmişse sebebi 6 Mayıs güncellemesi! İkamet adresiniz farklıysa...
İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Özgür Özel'e saldırıya ilişkin açıklama
İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Özgür Özel'e saldırıya ilişkin açıklama
Ayşe Barım'ın suçu ne 7 Temmuz'da yargılanacak iddianamesi kabul edildi
Ayşe Barım'ın suçu ne 7 Temmuz'da yargılanacak iddianamesi kabul edildi
CHP'nin 38. Olağan Kurultayına ilişkin soruşturma! Ekrem İmamoğlu ifade verdi
CHP'nin 38. Olağan Kurultayına ilişkin soruşturma! Ekrem İmamoğlu ifade verdi
Hepsiburada annelerin beğenisine göre hazırladığı hediye listesini açıkladı
Hepsiburada annelerin beğenisine göre hazırladığı hediye listesini açıkladı
Arzum Anneler Günü'ne özel kampanya başlattı
Arzum Anneler Günü'ne özel kampanya başlattı
Galatasaray, Süper Lig'de 25. şampiyonluğa bir adım uzakta
Galatasaray, Süper Lig'de 25. şampiyonluğa bir adım uzakta
Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı için 2024 atılım yılı oldu
Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı için 2024 atılım yılı oldu
Burgan Bank'tan yılın ilk çeyreğinde 552,9 milyon lira net kar
Burgan Bank'tan yılın ilk çeyreğinde 552,9 milyon lira net kar
Kassam Tugayları Gazze'de İsrail askerlerine pusu kurdu
Kassam Tugayları Gazze'de İsrail askerlerine pusu kurdu