Hindistan Pakistan'ın hayat damarını kesti bu kötü oldu sudan sebeple savaş çıkacak

HİNDİSTAN ile Pakistan arasındaki gerilim daha da tırmandı. Hindistan, Pakistan'ın can damarı olan suyunu kesti. Pakistan füze denemesi ile göz dağı verdi. BMGK'nin acil toplanması çağrısı yapıldı. İşte Hindistan- Pakistan geriliminde yaşanan son dakika gelişmeler;

Abone ol

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim zirve yaptı. Hindistan 1960 yılında imzalanan İndus Suları anlaşmasını askıya aldı. Hint hükümeti Pakistan'ın Chenab Nehri üzerindeki Baglihar Barajı'ndan Pakistan'a su akışını durdurdu. Pakistan'ı susuz bırakmaya çalışan Hindistan, Jhelum Nehri üzerindeki Kişanganga Barajı'ndan da su akışını kesmeyi planlıyor.

Pakistan çağrı yaptı

İki ülke arasındaki gerilim giderek savaşa doğru evrilirken, Pakistan, artan gerginlik için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) acil oturumla toplanmasını istedi. Pakistan, gerilim için Hindistan'ı suçlayarak BMGK'nın kapalı oturum yapmasını talep etti.

Pakistan füze ateşledi deneme için dedi

Hindistan ile gerilim tırmanırken Pakistan Fatah füzesini deneme amaçlı ateşledi. Hindistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) "Ex INDUS" Tatbikatı çerçevesinde füzenin denendiği duyuruldu ve bu tatbikatla ordunun "ülkenin toprak bütünlüğüne yönelik tehditlere karşılık verme" hazırlığının ve teknik yetkinliğinin ortaya konulduğu belirtildi.

Hindistan-Pakistan geriliminin sebebi ne?

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.