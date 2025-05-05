Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Türk Kızılay Genel Kurulunda konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Türk Kızılay 105. Genel Kurulunda konuşuyor. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Kızılay'ımızın kuruluş gayesi cephede yaralanan hasta askerlerimize yardım etmekti. İstiklal ve istikbal yolunun kilit taşlarından biri oldu.

Cephe gerisindeki hastaneler ile onca yoklukla yetiştirdiği hemşireler ile, hasta taşıma sistemleri ile göğsünü adeta siper etti. Yaşadığımız her zorlukta daima milletimizin yanında oldu. Sadece ülkemizde değil tüm kriz bölgelerinde de ön safta gördük. Ülkemizin yardım elini uzattı. Ülkemizin desteğine ihtiyaç olan her yerde imdada koştu, mağdurların hayatına dokundu.