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Derbide Gedson Fernandezs'e lazer tutan taraftara verilen ceza belli oldu

Derbide Gedson Fernandezs'e lazer tutan taraftara verilen ceza belli oldu

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi mücadelesinde penaltı vuruşu kullanacak oyuncunun gözüne lazer tutan taraftara spordan men cezası verildi.

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İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın 36. dakikasında Beşiktaş'ın kazandığı penaltı vuruşunu gerçekleştirecek Gedson Fernandes'in gözüne tribünden lazer tutan seyirci B.Y'nin, gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan B.Y, Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirterek, vakit buldukça maçlara gittiğini belirtti.

B.Y, daha önce adli bir olaya karışmadığını belirterek, "Yanımda lazer olduğunu bilen arkadaşım ve etrafımdaki taraftarlar penaltı pozisyonu olunca oyuncunun gözüne tut dediler. Anlık gelişen bir olaydı. Planlanmış bir şey değildi. Taraftar olmanın vermiş olduğu bir heyecanla yaptım. Kimseye zarar verme niyetim yoktu. Olaydan dolayı pişmanım. Polislere olaydan sonra lazeri teslim ettim." beyanında bulundu.

Hakkında Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında spordan men cezası verilen B.Y, maçları stadyumda izlemediğine ilişkin 1 yıl boyunca müsabaka öncesinde ve sonrasında polise imza verecek.

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