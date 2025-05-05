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Sarıyer'de yol çöktü sular kesildi! Belediye tankerle su dağıttı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sarıyer'de yol çöktü sular kesildi! Belediye tankerle su dağıttı

Sarıyer'de, yoldaki çökmenin ardından temiz su hattındaki arıza nedeniyle kesinti yaşanan bazı mahallelerde belediye ekipleri tankerle su dağıttı.

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Maslak'ta, 3 Mayıs saat 02.44'te iki şeridi çöken, trafiğe kapatılan yolda ekiplerin oluşan çukuru kapatma çalışması devam ediyor.

Çökmenin ardından temiz su hattında yaşanan arıza nedeniyle Yeşiltepe ve Ayazağa mahallelerindeki bazı yerlerde su kesintisi devam ediyor.

Vatandaşların tepkisi üzerine Sarıyer Belediyesi ekipleri tankerlerle bölgede su dağıtmaya başladı. Ekipler, okul ve otobüs duraklarının olduğu merkezi noktalarda su dağıtımı yaptı.Bazı vatandaşlar su bidonlarını taşırken zorlandı. 

Sarıyer'de yol çöktü sular kesildi! Belediye tankerle su dağıttı - Resim: 0

Mahalle sakinlerinden Yunus Emre Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evinde su kesintisi olduğunu belirterek, dün akşam saatlerinde de tankerle su dağıtılırken izdiham yaşandığını anlattı.

Karaman, "Herkes üst üste çıkıyor. Kimse kimseyi dinlemiyor. Günde 3-4 kere gelip gidiyorum, bu dördüncü seferim. Allah'a şükür bizim evimiz yakın ama taşırken ellerimizin kesildiği de oluyor." dedi.

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