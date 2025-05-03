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Maslak'ta yol çöktü! Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Maslak'ta yol çöktü! Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı

İstanbul'da yol çöktü. Sarıyer'de gece saatlerinde çökme meydana gelen Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı. Çökme yaşanan alanda küçük çaplı patlama meydana geldi. İGDAŞ ekipleri gaz akışını kesti.

Maslak'ta yol çöktü! Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı

Maslak'ta Eski Büyükdere Caddesi'nde bir inşaat sahasının hemen yanında bulunan yol çöktü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

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Maslak'ta yol çöktü! Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı

Ekipler, yolun iki şeridinde oluşan çukurun etrafını şeritlerle kapatıp bölgeye uyarı levhaları yerleştirdi.

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Maslak'ta yol çöktü! Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı

İGDAŞ ekipleri ise çukurda küçük çaplı patlama meydana gelmesi üzerine tedbiren doğal gaz akışını kesti.

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Maslak'ta yol çöktü! Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı

Trafiğe kapatılan caddede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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