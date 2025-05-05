BIST 9.127
DOLAR 38,58
EURO 43,84
ALTIN 4.113,40
HABER /  GÜNCEL

Araba sahipleri dikkat! Sigorta düzenlemesiyle hasarlı araçta pert kriteri değişti

Araba sahipleri dikkat! Sigorta düzenlemesiyle hasarlı araçta pert kriteri değişti

Yeni sigorta düzenlemesiyle beraber artık hasarlı araçların onarım maliyeti, aracın piyasa değerinin yüzde 60'ını geçmediği sürece sigorta şirketlerince araçlar perte çıkarılamayacak. Böylece büyük bir pazar haline gelen pert araç kullanımının da önüne geçilmiş olacak.

Abone ol

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), ağır hasar kriterlerinde düzenleme yaptı.

PERT ARAÇLAR BÜYÜK BİR PAZAR HALİNE GELMİŞTİ

Bugüne kadar, araçların hasar durumu yüzde 30-40 seviyelerinde olsa bile, sigorta şirketleri bazı durumlarda araçları perte çıkarabiliyordu.

Kimi zaman sigortalı kişi, kaza sonrası, 'Bu aracı artık istemiyorum' diyerek aracın perte çıkarılmasını talep ediyor, sigorta şirketi de bu isteği kabul ediyordu.

Aracın perte çıkıp çıkmayacağına karar genellikle eksperler tarafından verilse de, sigorta şirketi ile sigortalı arasındaki anlaşmalar da etkili oluyordu.

HASAR SINIRI YÜZDE 60 OLDU

Buna göre, hasar tutarının aracın rayiç değerini aşması ve onarım kabul etmemesi durumunda araç tam hasarlı kabul edilecek.

Hasarın, rayiç değerin yüzde 60'ını aşması veya Genelgede belirlenen kritik parçaların hasar görmesi halinde ise araç ağır hasar statüsünde işlem görecek.

Önceki düzenlemede ekspertiz servisleri tarafından belirlenen hasar oranı yüzde 70'in üzerindeyse hasar kaydı ağır olarak sisteme geçiyordu.

SİGORTA EKSPERİ KARARI VERECEK

Tam veya ağır hasara uğramış araçlar trafiğe çıkamıyor, 'trafikten çekilmiştir belgesi' olmadan alım-satıma konu edilemiyordu.

Yeni düzenlemeyle bu işlemlerin denetimi için de önlem alındı.

Tam veya ağır hasar tespitinin doğru ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi için tespitin ruhsat almış sigorta eksperi tarafından yapılması zorunluluğu getirildi.

Sigorta şirketleri ve sigorta eksperleri tarafından yapılan işlemlerin takibi ise, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi aracılığıyla yapılacak.

ŞASE NUMARASINI DEĞİŞTİRİYORLARDI

Daha önceden perte çıkarılan araçlar genellikle sigorta şirketlerinin anlaşmalı olduğu ihale platformları aracılığıyla satışa sunuluyordu.

Büyük bir pazar haline gelen pert araçlarda, dolandırıcılar yurt dışından aynı model ve aynı renkte getirilen modellerde şaşe numarasını değiştirerek büyük bir kar elde ediyordu.

TEMMUZ İTİBARİYLE BAŞLAYACAK

Yeni sistem 1 Temmuz 2025 itibarıyla resmen uygulanmaya başlayacak. Hedef, pert araç pazarını daha şeffaf, kontrollü ve denetlenebilir hale getirmek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Altın fiyatlarında kritik hafta! FED kararı öncesi yükseliş başladı, gram altın için sürpriz tahmin
Foto Galeri Altın fiyatlarında kritik hafta! FED kararı öncesi yükseliş başladı, gram altın için sürpriz tahmin Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Schneider Electric 2025'in ilk çeyreğinde çıtayı yükseltti
Schneider Electric 2025'in ilk çeyreğinde çıtayı yükseltti
Hindistan Pakistan'ın hayat damarını kesti bu kötü oldu sudan sebeple savaş çıkacak
Hindistan Pakistan'ın hayat damarını kesti bu kötü oldu sudan sebeple savaş çıkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kapsamlı hazırlık içindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kapsamlı hazırlık içindeyiz
Murat Kurum Adana, Ankara ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlarını kabul etti
Murat Kurum Adana, Ankara ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlarını kabul etti
Derbide Gedson Fernandezs'e lazer tutan taraftara verilen ceza belli oldu
Derbide Gedson Fernandezs'e lazer tutan taraftara verilen ceza belli oldu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i yumruklayan saldırgan hakkında yeni gelişme
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i yumruklayan saldırgan hakkında yeni gelişme
Skype bugün itibariyla resmen tarih oldu
Skype bugün itibariyla resmen tarih oldu
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Enflasyon hedef tahmin aralığında kalır
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Enflasyon hedef tahmin aralığında kalır
Aile hekiminiz değişmişse sebebi 6 Mayıs güncellemesi! İkamet adresiniz farklıysa...
Aile hekiminiz değişmişse sebebi 6 Mayıs güncellemesi! İkamet adresiniz farklıysa...
İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Özgür Özel'e saldırıya ilişkin açıklama
İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Özgür Özel'e saldırıya ilişkin açıklama
Ayşe Barım'ın suçu ne 7 Temmuz'da yargılanacak iddianamesi kabul edildi
Ayşe Barım'ın suçu ne 7 Temmuz'da yargılanacak iddianamesi kabul edildi
CHP'nin 38. Olağan Kurultayına ilişkin soruşturma! Ekrem İmamoğlu ifade verdi
CHP'nin 38. Olağan Kurultayına ilişkin soruşturma! Ekrem İmamoğlu ifade verdi