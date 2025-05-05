Mehmet Şimşek açıkladı bütün büyükşehir giriş ve çıkışlarına vergi memuru geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TGRT canlı yayınında flaş açıklamalar yaptı. Kayıt dışı üretim ve satışla mücadele edeceklerinin altını çizen Mehmet Şimşek "Bütün OSB'lerin giriş çıkışlarına, bütün hallerin giriş çıkışlarına vergi memurları koyacağız. Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına, kalıcı maliyeciler koyacağız" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün TGRT Haber canlı yayınında enflasyondan kira zammına kadar vatandaşı yakından ilgilendiren birçok konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mehmet Şimşek'in açıklamalarında öne çıkan kısım tüm kent girişlerine konacak olan maliyeciler oldu. Mehmet Şimşek'in flaş açıklamaları şöyle;

- "İnceleme başlatmadığımız hiçbir kesim yok. Önce çok büyüklerden başladık. Kayıt dışı üretim, satış yapanlar... Biz denetim yapıp ceza kesmek istemiyoruz ama arkadaşlarla da konuştuk. Ekipler güçlendirilecek.

Giriş çıkışlara vergi memuru

-Bütün OSB'lerin giriş çıkışlarına, bütün hallerin giriş çıkışlarına vergi memurları koyacağız. Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına, ana arterlerine kalıcı maliyecileri koyacağız" .

Program başarılı

-"Bazılarının iddia ettiği gibi başarılı olmasaydı Türkiye 2 tane büyük şoku çok sınırlı bir etkiyle atlatabilir miydi? Ortada program yok dediler önce. Sonra bu programa kaynak gelmez dediler. Kaynak gelince bu para sadece sıcak para dediler. Sonra bir baktılar ki program sayesinde birçok sorun önemli ölçüde çözülmüş. Biz bunu kanıtladık. 2 tane peş peşe büyük şoku yaşayacaksınız ve Türkiye çok rahat şekilde önüne bakabilecek. Tabii ki bu gelişmelerin etkisi olacak ama genel anlamda hala programın kararlı bir şekilde uygulandığını görüyoruz ve bu kararlılık sonuç üretecek

Enflasyon yüzde 30'un altına inecek

-Kira ve eğitim kalemleri bu alanı yukarı çekiyor. Bu yıl, hizmet enflasyonu yüzde 90'ın altında seyrediyor. Temmuz ayından sonra bir normalleşme bekliyoruz. Yıl sonunda yıllık enflasyonun yüzde 30'un altına ineceğini öngörüyoruz. Para politikası sıkı, gelirler politikası arz yönlü destek veriyor.

İçeride ve dışarıda yaşanan son şoklara rağmen enflasyon programını önceliklendirdik. Çünkü en önemli meselemiz, hayat pahalılığıyla mücadeledir. Bu konuda kararlıyız. İlk yıl bir geçiş süreciydi, bu yıl sonuç almaya başladık. Önümüzdeki yıl daha güçlü sonuçlar bekliyoruz"

- Programın hedefi enflasyonu düşürmekti ve bu gerçekleşmeye başladı. Gerçek hayatta mucize yok. Kararlı ve sürekli sonuç üreten bir programın uygulanması gerekiyor. Sonuç geliyor mu? Evet, enflasyon düşüş eğiliminde. İkinci hedefimiz cari açığı sürdürülebilir bir patikaya çekmekti, bunu başardık. Dış kaynağa erişim konusunda da olumlu gelişmeler yaşandı. Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış hedefimiz vardı, bu stokta da azalma var. Tüm bu alanlarda ilerleme var ve sonuç alınıyor. Elbette arzu ettiğimiz hızda mı ilerliyoruz, bu tartışılır. Yapıcı eleştirileri dikkate alıyor, yol gösterici olarak değerlendiriyoruz. Ancak kötümserlik pompalayan çevrelere söyleyecek bir şeyimiz yok"