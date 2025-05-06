Hepsine enflasyon farkı zammı geliyor 65 yaş aylığı, engelli aylığı, çocuk desteği...
TÜİK'in açıkladığı Nisan ayı verisiyle birlikte 4 aylık enflasyon farkı yüzde 6,94 oldu. Bu fark sadece emekli ve memurları ilgilendirmiyor. Sosyal yardım kalemlerinde de dikkat çeken artışlar yaşanacak. İşte tüm detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Nisan ayı enflasyon verileri milyonlarca memur ve emekli için kritik bir eşik geride bıraktı. Gözler şimdi Mayıs ve Haziran ayı verilerine çevrilmişken zam oranı sosyal destek ödemelerine de doğrudan yansıdı.
65 Yaş Aylığı 5.237 TL'ye Yükseliyor
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen yaşlılık aylığı mevcutta 4.664 TL seviyesindeydi. Ancak dört aylık enflasyon farkına göre yapılan hesaplamalar bu tutarın Temmuz itibarıyla 5.237 TL'ye yükseleceğini gösteriyor. Nihai artış oranı kalan iki ayın verileriyle netleşecek.
Evde Bakım Aylığı 11.369 TL'ye Çıkacak
10.125 TL olarak ödenen evde bakım maaşı dört aylık enflasyon artışı dikkate alındığında 11.369 TL'ye yükselecek. Artışın mayıs ve haziran verileriyle daha da yükseleceği tahmin ediliyor.
Engelli Aylıklarında Yeni Rakamlar
Yüzde 40 ila 69 arasında engeli olan vatandaşlara ödenen engelli aylığı mevcutta 3.723 TL düzeyindeyken, yeni zam oranıyla birlikte 4.180 TL'ye çıkacak.