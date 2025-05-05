Bahar Aksu cinayeti dehşete düşürdü katil eski eşi şikayet etmiş işte ilk ifadeler

İSTANBUL Şişli'de sokak ortasında işlenen cinayet kan dondurdu. 34 yaşındaki Bahar Aksu'yu kaçırmak isteyen, kaçıramayınca da öldüren eski eşi oldu. Bahar Aksu'nun ensesine herkesin önünde sıkan eski koca Silivri'de yakalandı. Katil zanlısının kaçtığı aracı kullanan arkadaşı 'İstanbul'a gezmeye gitmiştik cinayet işlendi' dedi. Katil zanlısı olan eski kocayı Bahar Aksu yaralamadan ve şiddetten dolayı şikayet etmiş.

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Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde işlenen cinayet kan dondurdu. 34 yaşındaki Bahar Aksu işe gittiği sırada eski eşi R.E. (37) ve onun arkadaşı S.S. (35) tarafından 17 LT 343 plakalı araca zorla bindirilerek kaçırılmak istendi.

Bahar direnince...

Başına gelecekleri hisseden Bahar Aksu araca binmemek için direndi. Çığlıklar atan kadına yardım eden çıkmazken, elinde silah bulunan eski eş, onu ensesinden tutup yere yatırdı ve mermileri üzerine boşalttı. Olay yerinde yapılan incelemede 6 kovan bulundu.

"Kaçırıyorlar beni' diye bağırmaya başladı"

Bir görgü tanığı, gazetecilere, "Önce bağırış sesi geldi. Daha sonra 'Kaçırıyorlar beni' diye bağırmaya başladı. Direndi, kendini kurtardı, kaçmayı başardı. Şüpheli kaldırıma geldiği sırada arkasından art arda ateş etti." ifadelerini kullandı.

Silivri'de yakalandı

Genç kadını öldüren R.E, olay yerinden yaya olarak kaçarken, polis kısa sürede izini buldu. Silivri'de söz konusu aracı kullanan S.S'nin yanı sıra yanında bulunan S.Y. (33) ile A.B. (44) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Gezmeye geldik öldürdük

Emniyette ifadesi alınan katil zanlısının arkadaşı S.Y, sabah saatlerinde kendisinin aracıyla 4 kişi olarak İstanbul'a gezmeye geldiklerini öne sürdü. Bu sırada şüpheli R.E'nin bir işi olduğunu söyleyerek kendilerini olayın meydana geldiği bölgeye götürdüğünü, burada bir süre beklediklerini, Bahar Aksu'yu gördükten sonra R.E. ile S.S'nin araçtan indiğini, kadını zorla araca bindirmeye çalıştıklarını anlatan S.Y. kadının direnmesi üzerine arkadaşının kadını tabancayla vurduktan sonra olay yerinden kaçtığını belirtti.

Şüpheli S.Y, daha sonra S.S'nin araca döndüğünü, 3 kişiyle Silivri istikametine giderken polis ekiplerince yakalandıklarını ifade etti. Araçta bulunan S.S. ile A.B'nin de benzer beyanlarda bulundukları öğrenildi.

Bahar şikayette bulunmuş ama...

Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, Bahar Aksu ile şüpheli R.E'nin 2019 yılında evlendikten sonra 2022'de boşandıklarını, müşterek çocuklarının olmadığını, 2020 yılında maktulün şüpheli hakkında tehdit ve kasten yaralama suçlarından iki ayrı müracaat kaydının olduğunu, aralarında devam eden herhangi bir tedbir kararının bulunmadığını tespit etti.

Polisi görünce kaçmaya çalıştı

Şüpheli R.E, polis ekiplerince araçla kaçarken trafikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne getirildi. Şüphelinin yakalanma anı trafikte aracıyla seyreden başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay anının görüntüleri dehşete düşürdü

Bu arada olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Görüntülerde, R.E'nin koşarak eski eşinin yanına geldiği, kaçırmak için aracın yanına sürüklediği, daha sonra da kendisinden kurtulan kadına arkadan yaklaşıp tabancayla ateş etmesi yer alıyor.