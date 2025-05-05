BIST 9.127
DOLAR 38,58
EURO 43,84
ALTIN 4.113,40
HABER /  GÜNCEL

Şehit kızı babasının cenazesinde kadın komutana öyle bir şey dedi ki...

Şehit kızı babasının cenazesinde kadın komutana öyle bir şey dedi ki...

Şehit İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'in cenazesi, Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde bir kadın komutan, şehidin 4 yaşındaki kızı Alya'nın kıyafetine, babasının fotoğrafı ve "şehit çocuğu" yazan kağıdı toplu iğne ile taktı. Komutanın "dikkat edelim iğne sana batmasın" sözleri üzerine Alya da "Toplu iğne babama batıyor. Babaya batmadan kenardan yapalım." dedi.

Abone ol

Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti sırasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'in naaşı, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

Şehit Özen'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınarak Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü köyündeki baba evine getirildi. Şehidin cenazesi eve getirildiği sırada, annesi ile ağabeyi asker selamı verdi.

Burada helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Çobanözü İlkokulu bahçesinde öğle namazını müteakip İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

İğne babama batıyor

Şehit kızı babasının cenazesinde kadın komutana öyle bir şey dedi ki... - Resim: 0Bir kadın komutan, şehidin 4 yaşındaki kızı Alya'nın kıyafetine, babasının fotoğrafı ve "şehit çocuğu" yazan kağıdı toplu iğne ile taktı. Komutanın "dikkat edelim iğne sana batmasın" sözleri üzerine Alya da "Toplu iğne babama batıyor. Babaya batmadan kenardan yapalım." dedi.

Şehit kızı babasının cenazesinde kadın komutana öyle bir şey dedi ki... - Resim: 1

Törende tabuta sarılan şehidin eşi Yeşim, babası Hasan ve annesi Havva Özen gözyaşı döktü.

Şehit kızı babasının cenazesinde kadın komutana öyle bir şey dedi ki... - Resim: 2

Daha sonra şehidin cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Burcu Köksal, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, İkmal ve Garnizon Komutanı Fatih Dağlı, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Şehit kızı babasının cenazesinde kadın komutana öyle bir şey dedi ki... - Resim: 3

ÖNCEKİ HABERLER
Bahar Aksu cinayeti dehşete düşürdü katil eski eşi şikayet etmiş işte ilk ifadeler
Bahar Aksu cinayeti dehşete düşürdü katil eski eşi şikayet etmiş işte ilk ifadeler
Netanyahu'nun eşi, çalışanına kabus yaşattı ilk vukuatı değil
Netanyahu'nun eşi, çalışanına kabus yaşattı ilk vukuatı değil
İstanbul'da oturduğu semti açıklayan deprem uzmanı Cem Yaltırak burası yıkılırsa...
İstanbul'da oturduğu semti açıklayan deprem uzmanı Cem Yaltırak burası yıkılırsa...
Sarıyer'de yol çöktü sular kesildi! Belediye tankerle su dağıttı
Sarıyer'de yol çöktü sular kesildi! Belediye tankerle su dağıttı
Araba sahipleri dikkat! Sigorta düzenlemesiyle hasarlı araçta pert kriteri değişti
Araba sahipleri dikkat! Sigorta düzenlemesiyle hasarlı araçta pert kriteri değişti
Schneider Electric 2025'in ilk çeyreğinde çıtayı yükseltti
Schneider Electric 2025'in ilk çeyreğinde çıtayı yükseltti
Hindistan Pakistan'ın hayat damarını kesti bu kötü oldu sudan sebeple savaş çıkacak
Hindistan Pakistan'ın hayat damarını kesti bu kötü oldu sudan sebeple savaş çıkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kapsamlı hazırlık içindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kapsamlı hazırlık içindeyiz
Murat Kurum Adana, Ankara ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlarını kabul etti
Murat Kurum Adana, Ankara ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlarını kabul etti
Derbide Gedson Fernandezs'e lazer tutan taraftara verilen ceza belli oldu
Derbide Gedson Fernandezs'e lazer tutan taraftara verilen ceza belli oldu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i yumruklayan saldırgan hakkında yeni gelişme
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i yumruklayan saldırgan hakkında yeni gelişme
Skype bugün itibariyla resmen tarih oldu
Skype bugün itibariyla resmen tarih oldu