BIST 9.121
DOLAR 38,58
EURO 43,79
ALTIN 4.114,87
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Aileler aman dikkat! 2 yaşındaki çocuğun feci ölümü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Aileler aman dikkat! 2 yaşındaki çocuğun feci ölümü

Çorum'da 2 yaşındaki çocuğun soluk borusuna şekerleme kaçtı. Durumu fark eden aile hastaneye koştu ama acı haber geldi.

Abone ol

Kale Mahallesi Mutlu Caddesi'nde, evde şekerleme yerken S.İ'nin (2) rahatsızlandığını fark eden ailesi, çocuğu Hasan Paşa Semt Polikliniği'ne götürdü.

Burada ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Soluk borusuna şekerleme kaçtığı için hayatını kaybettiği değerlendirilen çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze'yi daha korkunç günler bekliyor İsrail basını yazdı
Gazze'yi daha korkunç günler bekliyor İsrail basını yazdı
Şehit kızı babasının cenazesinde kadın komutana öyle bir şey dedi ki...
Şehit kızı babasının cenazesinde kadın komutana öyle bir şey dedi ki...
Bahar Aksu cinayeti dehşete düşürdü katil eski eşi şikayet etmiş işte ilk ifadeler
Bahar Aksu cinayeti dehşete düşürdü katil eski eşi şikayet etmiş işte ilk ifadeler
Netanyahu'nun eşi, çalışanına kabus yaşattı ilk vukuatı değil
Netanyahu'nun eşi, çalışanına kabus yaşattı ilk vukuatı değil
İstanbul'da oturduğu semti açıklayan deprem uzmanı Cem Yaltırak burası yıkılırsa...
İstanbul'da oturduğu semti açıklayan deprem uzmanı Cem Yaltırak burası yıkılırsa...
Sarıyer'de yol çöktü sular kesildi! Belediye tankerle su dağıttı
Sarıyer'de yol çöktü sular kesildi! Belediye tankerle su dağıttı
Araba sahipleri dikkat! Sigorta düzenlemesiyle hasarlı araçta pert kriteri değişti
Araba sahipleri dikkat! Sigorta düzenlemesiyle hasarlı araçta pert kriteri değişti
Schneider Electric 2025'in ilk çeyreğinde çıtayı yükseltti
Schneider Electric 2025'in ilk çeyreğinde çıtayı yükseltti
Hindistan Pakistan'ın hayat damarını kesti bu kötü oldu sudan sebeple savaş çıkacak
Hindistan Pakistan'ın hayat damarını kesti bu kötü oldu sudan sebeple savaş çıkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kapsamlı hazırlık içindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kapsamlı hazırlık içindeyiz
Murat Kurum Adana, Ankara ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlarını kabul etti
Murat Kurum Adana, Ankara ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlarını kabul etti
Derbide Gedson Fernandezs'e lazer tutan taraftara verilen ceza belli oldu
Derbide Gedson Fernandezs'e lazer tutan taraftara verilen ceza belli oldu