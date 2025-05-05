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Anaokulu öğretmeni yol kenarında korkunç halde bulundu!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anaokulu öğretmeni yol kenarında korkunç halde bulundu!

Aydın'ın Efeler ilçesinde yol kenarında bıçaklanmış halde bulunan öğretmen hastanede tedavi altına alındı. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Alınan bilgiye göre yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Hayati tehlikesi sürüyor

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunda darp ve bıçak yarası bulunan kişiyi Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, yaralı bulunan kişinin Efeler Güzelhisar Özel Eğitim Anaokulu'nda öğretmen olarak görev yapan O.K. (38) olduğunu belirledi.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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