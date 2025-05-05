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Mansur Yavaş, Zeydan Karalar ve Ahmet Akın'dan Bakan Kurum'a ziyaret!

Mansur Yavaş, Zeydan Karalar ve Ahmet Akın'dan Bakan Kurum'a ziyaret!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'li başkanlar Mansur Yavaş, Zeydan Karalar ve Ahmet Akın ile görüştü. Bakan Kurum, iş birliği mesajı verdi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı kabul etti.

Bakanlıkta gerçekleşen kabulle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı Bakanlığımızda ağırladık. Yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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