İsrail basını: Türkiye izin vermeyince Netanyahu Azerbaycan’a gidemedi!

İsrail basını, Netanyahu'nun Azerbaycan ziyaretinin iptal nedenini Türkiye'nin hava sahası kısıtlaması olarak bildirdi.

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Azerbaycan ziyareti Türkiye’nin hava sahasından geçişe izin vermediği gerekçesiyle iptal edildiğini duyurdu.

İsrail basını ise Netanyahu’nun 7 Mayıs’ta yapacağı Azerbaycan ziyaretini Türkiye’nin hava sahasına kapattığı için görüşmenin iptal olduğunu yazdı. Netanyahu’nun başkanlık ofisi ise iptalin gerekçelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Walla haber sitesinin haberinde İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Azerbaycan ziyaretinin iptal edilmesinin nedenini bölgesel gelişmeler veya yoğun siyasi süreç ve güvenlik gündemi olmadığı, Türkiye’nin İsrail devlet uçağı olan Siyon Kanadı’na (Wing of Zion) hava sahasından geçmesine izin verilmemesi olduğunu duyurdu.

YUNANİSTAN ÜZERİNDEN ROTA OLUŞTURULAMADI

İsrail Başbakanlık Ofisi Bakü’ye gidecek olan alternatif uçuş güzergahlarını araştırdıklarını ancak Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden seyahat edilmesinin mümkün olmadığını belirterek uçuş süresinin iki katına çıkacağı için yeni bir rota oluşturulamadığını belirtti.

TÜRKİYE HERZOG'A DA İZİN VERMEMİŞTİ

Öte yandan 2024 Kasım ayında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da Azerbaycan’da düzenlenen COP29 İklim Konferansı’na gitmek için Wing of Zion uçağına binmiş ancak Türkiye hava sahasından girişine izin vermediği için ziyaret iptal edilmişti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Azerbaycan- İsrail görüşmesinin iptaline ilişkin ise Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medyada dolaşan “Netanyahu’nun uçağına uçuş izni verildiği” iddialarının doğru olmadığını belirterek, “İsrail Başbakanı’nın uçağına uçuş izni verildiği iddiaları kesinlikle doğru değildir. Bize de böyle bir talep iletilmemiştir” açıklamasında bulundu.

Netanyahu'nun Azerbaycan'a gitmek için sınırlı sayıda rotanın bulunduğu alternatif olarak ise İran, Irak ve Suriye hava sahalarını kullanması gerektiği biliniyor.