BIST 9.112
DOLAR 38,58
EURO 43,69
ALTIN 4.113,29
HABER /  DÜNYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! Türkiye'ye davet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! Türkiye'ye davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abone ol

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin ABD ile başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda iş birliğini ilerletmek için adım atmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump’ın savaşların bitirilmesine ilişkin yaklaşımını desteklediğini, İran ile yürütülen müzakere süreci ve Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için ortaya konan gayretleri takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze’deki insani krizin vahim boyutlara ulaştığını, Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve bu trajik insani drama son verilmesi gerektiğini, ateşkesin tesisi ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye’nin iş birliği yapmaya ve her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve istikrarın sağlanması için gayret gösterdiğini, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik çalışmalarının sürece katkı sağlayacağını, istikrarlı bir Suriye’nin hem bölge hem de dünya barışını destekleyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ABD Başkanı Trump’ı Türkiye’ye davet etti.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail basını: Türkiye izin vermeyince Netanyahu Azerbaycan’a gidemedi!
İsrail basını: Türkiye izin vermeyince Netanyahu Azerbaycan’a gidemedi!
Mansur Yavaş, Zeydan Karalar ve Ahmet Akın'dan Bakan Kurum'a ziyaret!
Mansur Yavaş, Zeydan Karalar ve Ahmet Akın'dan Bakan Kurum'a ziyaret!
Motorinin litresi ne kadar benzin fiyatlarının altına inecek? LPG'ye indirim var
Motorinin litresi ne kadar benzin fiyatlarının altına inecek? LPG'ye indirim var
İnternethaber 25 yaşında! Hadi Özışık'tan duygulandıran açıklama
İnternethaber 25 yaşında! Hadi Özışık'tan duygulandıran açıklama
Anaokulu öğretmeni yol kenarında korkunç halde bulundu!
Anaokulu öğretmeni yol kenarında korkunç halde bulundu!
Mehmet Şimşek açıkladı bütün büyükşehir giriş ve çıkışlarına vergi memuru geliyor
Mehmet Şimşek açıkladı bütün büyükşehir giriş ve çıkışlarına vergi memuru geliyor
Aileler aman dikkat! 2 yaşındaki çocuğun feci ölümü
Aileler aman dikkat! 2 yaşındaki çocuğun feci ölümü
Gazze'yi daha korkunç günler bekliyor İsrail basını yazdı
Gazze'yi daha korkunç günler bekliyor İsrail basını yazdı
Şehit kızı babasının cenazesinde kadın komutana öyle bir şey dedi ki...
Şehit kızı babasının cenazesinde kadın komutana öyle bir şey dedi ki...
Bahar Aksu cinayeti dehşete düşürdü katil eski eşi şikayet etmiş işte ilk ifadeler
Bahar Aksu cinayeti dehşete düşürdü katil eski eşi şikayet etmiş işte ilk ifadeler
Netanyahu'nun eşi, çalışanına kabus yaşattı ilk vukuatı değil
Netanyahu'nun eşi, çalışanına kabus yaşattı ilk vukuatı değil
İstanbul'da oturduğu semti açıklayan deprem uzmanı Cem Yaltırak burası yıkılırsa...
İstanbul'da oturduğu semti açıklayan deprem uzmanı Cem Yaltırak burası yıkılırsa...