Erdoğan ile telefonda görüşen Trump'tan flaş açıklama

ABD Başkanı Trump, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye, Gazze ve daha birçok konuda çok iyi ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen ABD Başkanı Trump, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye, Gazze ve daha birçok konuda çok iyi ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim" dedi.

ERDOĞAN WASHİNGTON'A GELECEK

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini Türkiye'ye davet ettiğini, kendisinin de Washington'a geleceğini belirtti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya ile Ukrayna arasındaki saçma savaşın sona erdirilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.