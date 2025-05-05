Trabzonspor’un serisine Kasımpaşa dur dedi

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak üç maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Karşılaşmada iki takımın da son dakikalarda bulduğu goller ofsayt nedeniyle iptal edilirken, taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

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Trendyol Süper Lig’in 34’ncu haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın 18. dakikasında Kasımpaşa, Batagov’un kendi ağlarına gönderdiği golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor, 47’de Sikan’ın attığı golle eşitliği yakaladı.

Trabzonspor'un 90'da Banza ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Kasımpaşa'nın ise 90+4'te Aytaç Kara ile bulduğu gol ofsayta takıldı. Maçta başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı.

3 maçlık galibiyet serisi bozulan Trabzonspor puanını 46, Kasımpaşa 43 yaptı. Süper Lig’de gelecek hafta Trabzonspor, sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. Kasımpaşa ise deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak.

Kasımpaşa 1 - 1 Trabzonspor

90'Maç 1-1 sona erdi.

90'Kasımpaşa'nın Aytaç Kara ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

90'Trabzonspor'un 90'ncı dakikada Banza ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

85'Trabzonspor'un kullandığı serbest vuruşta Cham, topu direkt kaleye gönderdi. Kaleci topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

63'Aytaç'ın ceza sahası içinden vuruşunu kaleci Taha çıkardı. Taha'dan dönen top Batagov'un eline çarptı. Kasımpaşalı oyuncular, penaltı itirazında bulundu. İncelenen pozisyon sonrası oyun devam etti.

56'Savunmanın arkasına atılan pasta Fall, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Karşı karşıya kalan Fall, topu üstten auta gönderdi.

54'Mücadelenin ikinci yarısına iki takımda yüksek tempoyla başladı. Orta sahalar hızlı geçiliyor ancak henüz net bir pozisyon yok.

47'GOL! Sikan, topu ağlara gönderdi ve skora eşitliği getirdi. Nwakaeme'nin pasında topla buluşan Sikan, kaleyi cepheden gören bir noktadan kaleyi yokladı. Top kalecinin sağından ağlara gitti ve skora denge geldi.

46'İkinci yarı başladı.

İlk yarı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

38'Savunmanın arkasına atılan pasta Ben Ouanes karşı karşıya kaldı ve topu sol taraftan gelen Aytaç'a bıraktı. Aytaç'ın boş ağlara gönderdiği topu Mustafa Eskihellaç, çizgiden çıkardı ve topu kornere gönderdi.

30'Kasımpaşa'nın kullandığı köşe vuruşunda Yasin'in kafa vuruşunu kaleci Taha muhteşem çıkardı. Dönen topta Da Costa, topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

30'Golün ardından Kasımpaşa baskılı oyununu sürdürüyor. Ev sahibi ekip üst üste kornerler kazandı.

18'GOL! Aytaç Kara, topu ağlara gönderdi ve Kasımpaşa'yı öne geçirdi. Sağ kanattan atılan pasta Aytaç, ceza sahası yayı üstünden kaleyi yokladı. Batagov'a çarpan top kaleciyi yanılttı ve ağlara gitti.

17'Savunmanın arkasına atılan pasta Nuno Da Costa karşı karşıya kaldı ve vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti, pozisyonun ardından ofsayt bayrağı havaya kalktı.

17'Savunmanın arkasına atılan pasta Nuno Da Costa karşı karşıya kaldı ve vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti, pozisyonun ardından ofsayt bayrağı havaya kalktı.

11'Kasımpaşa'nın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Yasin kafayı vurdu. Kaleci Taha, yerde seken topu kornere çelmeyi başardı.

5'Karşılaşmanın ilk dakikalarında tempo oldukça düşük.

1'Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı ve maç başladı.

Kasımpaşa - Trabzonspor ilk 11'ler

Kasımpaşa: Andreas, Jhon, Kamil, Yasin, Kevin, Cafu, Fall, Haris, Aytaç, Morta, Nuno.

Trabzonspor: Taha, Mustafa, Okay, Batagov, Arif, Lundstram, Ozan, Zubkov, Sikan, Nwakaeme, Banza.