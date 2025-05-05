Erdoğan'dan Trump görüşmesi sonrası açıklama: Görüşmemiz verimli ve samimiydi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin verimli ve samimi geçtiğini belirtti. Görüşmede Gazze, Suriye, Rusya-Ukrayna Savaşı, İran-ABD ilişkileri ve ticaret gibi başlıca küresel meselelerin ele alındığını açıklayan Erdoğan, karşılıklı olarak birbirlerini Türkiye ve ABD’ye davet ettiklerini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Bugün ABD Başkanı Değerli Dostum Sayın Donald Trump'la yaptığımız telefon görüşmesi oldukça verimli, kapsamlı ve samimiydi.

HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ?

Görüşmemizde Gazze’de gittikçe kötüye giden insani durum başta olmak üzere Suriye, Rusya - Ukrayna Savaşı, küresel ticaret, İran ile ABD arasında devam eden müzakereler ve daha birçok bölgesel ve küresel meseleyi istişare ettik. Sayın Trump ile başta savunma sanayii ve ticaret olmak üzere Türkiye-ABD münasebetlerini geliştirme irademizi teyit ettik. Başkan Trump’ın dünyamızda süregelen çatışma ve savaşları bitirme yönündeki çabalarını takdirle karşıladığımı, Türkiye olarak bölgemizde barış, istikrar ve huzur ortamının tesisi için gereken desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguladım.

"KENDİSİ DE BİZİ ABD'YE DAVET ETTİ"

Değerli dostumu en kısa sürede Türkiye’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağımı ifade ettim, kendisi de bizleri ABD’ye davet etti. İnşallah Dostum Trump’la kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyor, görüşmemizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."