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Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 4 milyon 180 bin liraya yükseldi.

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Altın piyasasında en düşük 4 milyon 69 bin lira, en yüksek 4 milyon 180 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 2,2 artışla 4 milyon 180 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 4 milyon 90 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 592 milyon 641 bin 182,38 lira, işlem miktarı ise 1.612,25 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 676 milyon 633 bin 732,57 lira olarak gerçekleşti.

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