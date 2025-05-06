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Özgür Özel’in kızının adresini paylaşıp tehdit etmişti! Tutuklandı!

Özgür Özel’in kızının adresini paylaşıp tehdit etmişti! Tutuklandı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun kimliğini kullanarak sosyal medyada ailesine tehditler savuran M.A. isimli kişi, Trabzon’un Of ilçesinde gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun adıyla sosyal medyada hesap açan M.A.(23), Özel'in ailesine yönelik tehditlerde bulundu.

Polis, ikamet adresi tespit edilen şüpheliyi Trabzon’un Of ilçesinde gözaltına aldı.

Of Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece "tehdit" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklandı.

ÖZEL'İN KIZININ ADRESİNİ PAYLAŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırının ardından açılan bir sosyal medya hesabından Özgür Özel ve kızı Özel’e tehdit mesajları atılmıştı. Tehdit mesajlarında Özel'in kızı İpek Özel’in ev adresi de paylaşılırken, “Bu filmin sonu sizin sonunuz mezarlıkta olur” ifadeleri kullanıldı.

Başka bir paylaşımda ise saldırgan Selçuk Tengioğlu olduğunu belirten bir kişi, “Ailesi de karısı da çocuğu da dışarıya giderken bir kez daha düşünerek adım atsınlar”, “Karısı da kendisi de yok olur” tehditlerini içeren bir mesaj paylaştı.

NE OLMUŞTU? 

Sırrı Süreyya Önder'e veda törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM çıkışında saldırıya uğradı. Saldırganın daha önce çocuklarını öldürmekten sabıkalı olan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde sorgusuna devam edilen ve 1 gün ek gözetim izni alınan şüpheli Selçuk Tengioğlu’nun poliste yapılan sorgusunda olayı planlamadığını ve bir anda yapmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi.

ÇOCUKLARINI ÖLDÜRMEKTEN SABIKALI

Polis soruşturması sonucunda Selçuk Tengioğlu’nun geçmişte 2 çocuğunu öldürdüğü için 16 yıl cezaevinde kaldığı, bir süre Adana’da psikolojik tedavisi gördüğü belirlendi.

Tengioğlu, "Spontane olarak sağ elim kalktı ve ona vurdum." dedi. Saldırganın kaldığı otel ruhsatsız çıktı, sahibi de gözaltına alındı.

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