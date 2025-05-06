Trump: Beni Papa gibi gösteren fotoğrafla ilgim yok

ABD Başkanı Donald Trump, kendisini "Papa" kıyafetleriyle gösteren yapay zekâ destekli görüntü hakkında açıklama yaparak, bu görselle hiçbir ilgisinin olmadığını ve kaynağını da bilmediğini ifade etti.

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen ve Amerikan futbolu oyuncu seçmelerinin yeniden Washington'da yapılacağını duyurduğu törende gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

"FOTOĞRAFI BEN YAPMADIM"

Trump, kendisini Katolik lider "Papa" kıyafetleriyle gösteren yapay zekâ ürünü görselin sosyal medyada yayılmasının ardından gelen tepkilerle ilgili olarak, söz konusu görüntüyle hiçbir bağlantısının olmadığını savundu. Medyayı hedef alan Trump, “Yalan haber medyası bunu çarpıtıyor. Fotoğrafı ben yapmadım nereden çıktığını bilmiyorum,” ifadelerini kullandı.

"YALNIZCA BİR ESPRİ"

Görselin bazı Katolik çevrelerde rahatsızlığa yol açtığının hatırlatılması üzerine Trump, bunun yalnızca bir espri olduğunu savunarak, “Birinin eğlenmek için hazırladığı yapay bir görüntü. Ortada abartılacak bir durum yok” dedi.

"İNSANLAR BAZEN EĞLENMEK İSTER"

Bir muhabirin, görselin Beyaz Saray’ın resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldığını hatırlatması üzerine Trump, "Boş verin bunları. İnsanlar bazen eğlenmek ister. Bunda bir sakınca görmüyorum" diyerek yanıt verdi.

Söz konusu görüntü hafta sonu önce Trump’ın Truth Social hesabında, ardından Beyaz Saray'ın X (eski adıyla Twitter) hesabında paylaşılmış ve özellikle Katolik çevrelerde tepki toplamıştı.