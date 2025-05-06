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Deprem uzmanı Ahmet Ercan korkuttu! Beyin kanaması, inme atlattım

Deprem uzmanı Ahmet Ercan korkuttu! Beyin kanaması, inme atlattım

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Bosna Hersek'te sırt ağrısı nedeni ile kaldırıldığı hastanede beyin kanaması ve inme tehlikesi geçirdiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ercan, gözlem altında dinlenmekte olduğunu açıkladı.

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Türkiye'nin önde gelen deprem bilimcilerinden Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Bosna Hersek'te beyin kanaması ve inme tehlikesi geçirdi.

10 GÜN ÖNCE KALBİNE STENT TAKILMIŞTI

Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bosna-Hersek’te boyundan bele omirilik boyunca gelen sırt ağrısıyla 22/12 tansiyonlar ambulans ile Sarayova hastanesi acile kaldırıldım. 10 gün önce kalbime stent takılmıştı. 3 saat süren sağlıkçı müdahaleleri ile tansiyon 13/7,5’a düşürüldü. Beyin kanaması ile inme atlattım. Şimdi Sarayova’ya gözlem altında dinlenmekteyim. İlgi gösteren kardiyolog ile arkadaşlarıma, yakınlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Deprem uzmanı Ahmet Ercan korkuttu! Beyin kanaması, inme atlattım - Resim: 0

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