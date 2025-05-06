BIST 9.112
DOLAR 38,61
EURO 43,76
ALTIN 4.174,84
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Başsavcılık kararıyla harekete geçildi! Ekipler 27 kişinin peşine düştü

Başsavcılık kararıyla harekete geçildi! Ekipler 27 kişinin peşine düştü

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ'a maddi kaynak sağlayan 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Abone ol

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü DEAŞ'a maddi kaynak sağlayanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Suriye ve Irak'ta DEAŞ adına faaliyette bulundukları, örgütsel amaçlarla açılan banka hesapları üzerinden nakdi yardımlarda bulunarak terör örgütüne maddi kaynak sağlamak suretiyle "terörizmin finansmanı suçu"nu işlediklerine dair MASAK raporlarıyla deliller elde edilen 5'i Türk vatandaşı 27 şüphelinin, Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanması ve başsavcılığa sevklerine yönelik işlemlere, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele şubeleri ekiplerince devam ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
RTÜK, yayıncı kuruluşlara uyarıda bulundu
RTÜK, yayıncı kuruluşlara uyarıda bulundu
Kayıtlar otomatik taşınıyor! Aile hekimliğinde yeni dönem resmen başladı
Kayıtlar otomatik taşınıyor! Aile hekimliğinde yeni dönem resmen başladı
Uzmanlardan uyarı: Astımı hafife almayın, ihmaller hayati öneme sahip
Uzmanlardan uyarı: Astımı hafife almayın, ihmaller hayati öneme sahip
Deprem uzmanı Ahmet Ercan korkuttu! Beyin kanaması, inme atlattım
Deprem uzmanı Ahmet Ercan korkuttu! Beyin kanaması, inme atlattım
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı gündem olan o iddiayı yalanladı
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı gündem olan o iddiayı yalanladı
İsrail ve ABD savaş uçakları Yemen'e saldırdı çok sayıda hedef vuruldu
İsrail ve ABD savaş uçakları Yemen'e saldırdı çok sayıda hedef vuruldu
Karar uzatıldı binlerce İsrailli yurt dışında mahsur kaldı
Karar uzatıldı binlerce İsrailli yurt dışında mahsur kaldı
Sarelle gofret ailesine iki yeni lezzet
Sarelle gofret ailesine iki yeni lezzet
ABD'de general ve amiral kadrosuna tırpan
ABD'de general ve amiral kadrosuna tırpan
Özgür Özel’in kızının adresini paylaşıp tehdit etmişti! Tutuklandı!
Özgür Özel’in kızının adresini paylaşıp tehdit etmişti! Tutuklandı!
Türksat 7A için ihale hazırlıkları tamamlandı
Türksat 7A için ihale hazırlıkları tamamlandı
Peru’da madencilerin öldürülmesinin ardından sokağa çıkma yasağı
Peru’da madencilerin öldürülmesinin ardından sokağa çıkma yasağı