LPG indirimi oldu 6 Mayıs 2025 itibariyle LPG litre fiyatı şöyle

Petrol fiyatları düşerken LPG indirimi 6 Mayıs 2025 salı günü itibariyle geçerli. Gece yarısı pompaya yansıyan LPG indirimi ile litre fiyatı 27 liranın altına indi. Yeni LPG litre fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir için bakın kaç lira oldu.

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Petrol fiyatları üretim artırımı kararıyla birlikte son 4 yılın en düşük seviyesine inmiş durumda. Petrolün varil fiyatı 60 doların altına inince akaryakıt fiyatlarına indirim haberleri arka arkaya gelmişti. Bu hafta indirim açılışını LPG yaptı.

LPG indirimi sonrası yeni fiyatlar

Dün gece LPG fiyatlarında 1 lira 20 kuruş indirim yapıldı. İndirimle birlikte İstanbul, Ankara, İzmir'de LPG'nin litre fiyatı 27 liranın altına geriledi. İstanbul'un Avrupa yakasında LPG 26.19 liradan Anadolu yakasında ise 25.59 liradan satılıyor. Ankara'da yeni LPG fiyatı 26,09 TL, İzmir'de ise 26,04 TL oldu.

Motorin indirimi bu gece

LPG ile açılış yapan indirim motorin ile devam ediyor. Gece yarısından sonra motorinin litre fiyatında 1 lira 30 kuruş indirim yapılacak. Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak motorin indirimi ile litre fiyatı 44 liraya inecek.