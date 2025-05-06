Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni görüntü: Cinayeti gülerek anlatmış!

Ocak ayında Kadıköy'de canice bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

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15 yaşındaki Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta İstanbul Kadıköy'de kaykay malzemesi almaya gittiği pazarda iki kişinin bıçaklı saldırısına uğramış ve 9 Şubat'ta da hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Nasıl bıçaklandığını gülerek anlatmış

Dava dosyasına giren görüntülerde, katil ve suç ortağının olay sonrası Fikirtepe Metrobüs durağına gittiği ve orada arkadaşlarıyla buluştuğu anlar yer alıyor.

Katilin metrobüs durağındaki arkadaşlarına Ahmet Minguzzi'yi nasıl bıçakladığını gülerek anlattığı görülüyor.

İkisinin de suç dosyası kabarık

Arkadaşlarıyla birlikte metrobüse binen katil ve suç ortağı bu görüntülerden kısa bir süre sonra yakalanmıştı.

Her ikisinin de daha önce çok sayıda sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Mezarı tahrip edenler hakim karşısına çıkacak . Mattia Ahmet'in mezarının tahrip edilmesiyle ilgili de duruşma tarihi belli oldu.

Tutuklu sanık Duran Aydın ilk kez 27 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

Mahkeme, Mattia Ahmet'in babası müşteki Andrea Minguzzi hakkında da duruşmaya zorla getirme emri çıkardı.