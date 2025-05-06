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Sudan'da sabaha karşı üst üste patlamalar!

Sudan'da sabaha karşı üst üste patlamalar!

Ülkede sabaha karşı şiddetli patlamaların meydana geldiği ve liman yönünden yükselen dumanların olduğu bildirildi. Görgü tanıkları ise limandaki bir depoda patlama yaşandığını aktardı.

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Gelen son dakika bilgisine göre, şafak vaktinde yüksek sesli patlamalar ve şehir üzerinde duman bulutları görüldü.  

HAVALİMANI DA SALDIRI

Yerel basındaki haberlere göre de Port Sudan Uluslararası Havalimanı da bir saldırıya maruz kaldı ve seferler askıya alındı.

Havalimanı ve güvenlik yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Sudan'ın savaş zamanı başkenti Port Sudan'daki havalimanı ve bir ordu üssü insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındı. Bu, ordu yanlısı hükümetin merkezinin üst üste üçüncü gün saldırıya uğraması anlamına geliyor.

İHA'LAR ORDU ÜSSÜNÜ DE HEDEF ALDI

Ordu kaynaklarından biri yaptığı açıklamada, şehir merkezindeki ana ordu üssünün de başka bir İHA tarafından hedef alındığını söyledi. Tanıklara göre, aynı bölgede bir otel de isabet aldı.

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