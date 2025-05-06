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Denizli'de korkunç ölüm! Talihsiz adam oracıkta can verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Denizli'de korkunç ölüm! Talihsiz adam oracıkta can verdi

Denizli'nin Kale ilçesinde 49 yaşındaki İsmet Akça yem karma makinesine düşerek feci şekilde can verdi.

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Demirciler Mahallesi'nde yaşayan İsmet Akça (49), yem karma makinesine yem döktüğü sırada makinenin tambur bölümüne düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi.​​​​​​​

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