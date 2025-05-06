Aziz Yıldırım'ın "seçim" kararı ortaya çıktı! Fenerbahçe başkan adaylığı için 3 şartı var
Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul sesleri Beşiktaş yenilgisinin ardından daha da yükseldi. Başkan adayı olması istenen Aziz Yıldırım’ın bu konudaki kararı belli oldu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 34.haftasında sahasında konuk ettiği Beşiktaş’a Gedson Fernandes’in golüyle 1-0 yenildi. Maç devam ederken ve maçın ardından Başkan Ali Koç ve yönetimi, istifaya davet edildi.
Ayrıca tribünlerden Aziz Yıldırım tezahüratları da yükseldi. Bazı kongre üyeleri ve taraftarın bir kısmı Aziz Yıldırım’ın yeniden aday olmasını istiyor.
Yıldırım’ın adaylık konusundaki düşüncesi de ortaya çıktı. tv100’ün ilgiyle izlenen programı Ersin Düzen ile Saha Dışı’nda İbrahim Seten bu konuda edindiği bilgileri aktardı.
Aziz Yıldırım'ın başkan adaylığı kararı
Seten’in aktardığına göre Aziz Yıldırım, Ali Koç bırakırsa, kongre üyeleri kendisini aday gösterirse tek aday olarak seçime girmek istiyor. Yıldırım ayrıca bir dönem (3 yıl) için başkanlık yapmak istiyor.