Aziz Yıldırım'ın "seçim" kararı ortaya çıktı! Fenerbahçe başkan adaylığı için 3 şartı var

Aziz Yıldırım'ın başkan adaylığı kararı

Seten’in aktardığına göre Aziz Yıldırım, Ali Koç bırakırsa, kongre üyeleri kendisini aday gösterirse tek aday olarak seçime girmek istiyor. Yıldırım ayrıca bir dönem (3 yıl) için başkanlık yapmak istiyor.