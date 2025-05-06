BIST 9.175
DOLAR 38,61
EURO 43,81
ALTIN 4.194,16
HABER /  GÜNCEL

Resmi Gazete'de yayımlandı kamuda geçici işçi alımında yeni düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlandı kamuda geçici işçi alımında yeni düzenleme

Kamuda geçici işçi alımlarında yeni düzenleme geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, işe alınacak kişilerin işe başlamadan en az 6 ay önce sigortasız olmaları şartı aranabilecek.

Abone ol

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı.

6 AY SİGORTASIZ OLMA ŞARTI

Yönetmeliğe göre kamuda geçici işçi alımlarında, hizmetin gerektirdiği hallerde kamu kuruluşlarının talebi doğrultusunda işe alınacakların, önceki 6 ay içinde sigorta bildiriminin yapılmamış olması şartı aranabilecek.

Tarımsal faaliyette bulunanlar, tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışan kişiler ve isteğe bağlı sigortalılar ise bu şarttan muaf tutulacak.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı Trump ilaç tarifeleri için tarih verdi
ABD Başkanı Trump ilaç tarifeleri için tarih verdi
Adalet Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! Cezaevinden çıkanlara yeni 'ayar'
Adalet Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! Cezaevinden çıkanlara yeni 'ayar'
Beşiktaş'ı Portekizliler sırtladı performansları beğeni topladı
Beşiktaş'ı Portekizliler sırtladı performansları beğeni topladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE’de
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE’de
Hatay Reyhanlı'da tır devrildi: 1 ölü 1 yaralı
Hatay Reyhanlı'da tır devrildi: 1 ölü 1 yaralı
Bakan Şimşek Endonezya Maliye Bakanı ile görüştü
Bakan Şimşek Endonezya Maliye Bakanı ile görüştü
Dreame ile hem evinize hem saçınıza bakım zamanı
Dreame ile hem evinize hem saçınıza bakım zamanı
Denizli'de korkunç ölüm! Talihsiz adam oracıkta can verdi
Denizli'de korkunç ölüm! Talihsiz adam oracıkta can verdi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara Fransa yolcusu: Macron ile görüşecek
Suriye Cumhurbaşkanı Şara Fransa yolcusu: Macron ile görüşecek
MİT'ten MOSSAD'a ağır darbe! Bombalı tuzaklar böyle çökertildi
MİT'ten MOSSAD'a ağır darbe! Bombalı tuzaklar böyle çökertildi
Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni görüntü: Cinayeti gülerek anlatmış!
Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni görüntü: Cinayeti gülerek anlatmış!
İstanbul genelinde dev uygulama polisler sahaya indi 1005 kiyi gözaltında
İstanbul genelinde dev uygulama polisler sahaya indi 1005 kiyi gözaltında